LED廠艾笛森宣佈減資10.31％ 每股退還1.03元

LED廠艾笛森召開重大訊息說明記者會，副總經理許正典表示，董事會今日通過現金減資案。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠艾笛森（3591）召開重大訊息說明記者會，副總經理許正典表示，董事會今日通過現金減資案，擬辦理1.5億元現金減資，註銷股份1500萬股，減資比例約10.31%，預計每股退還現金約1.03元。本次減資目的在於調整資本結構、提升股東權益報酬，在不影響正常營運與財務穩健的前提下，將多餘資金返還股東。

許正典指出，依艾笛森目前已發行普通股1億4548萬2435股計算，減資後實收資本額將降至約13.04億元，股數為1億3048萬2435股。減資後換發新股將採無實體發行，其權利義務與原普通股相同，股東權益不受影響。依規劃，每千股將減少約103.11股，換發約896.89股。

許正典說，針對零股部分，減資換股停止過戶日之前，股東可向股務代理機構辦理零股拼湊成整股。若拼湊後仍不足一股，將依減資換股基準日前集中市場最後交易日收盤價按比例折付現金，並授權董事長洽特定人承購。

許正典進一步說明，本次現金減資主要考量帳上現金及約當現金水位充足，已高於短中期投資與營運計畫所需資金，且經評估，減資前後流動比率、速動比率及現金比率皆仍高於安全水準，對公司整體營運與財務結構不會造成重大影響。

資金來源方面，許正典提到，公司減資所需資金主要來自歷年未分配盈餘及營業活動所產生的淨現金流量。近10年來，合併報表中營業活動淨現金流均維持正數，顯示本業營運穩定、具備良好的現金創造能力。

許正典強調，本次現金減資不影響既有產線運作、人員配置及已核准的資本支出計畫。未來如有重大資本支出需求，仍可透過內部資金調度及外部銀行融資因應，資金取得具備彈性空間。

