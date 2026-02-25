別人蓋OUTLET 彰化高鐵想蓋養生村！10公頃43億土地二度流標 網友議論

縣府釋出彰化高鐵站區週邊土地，打造養生村。（照片由縣府提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化高鐵站因乘客少被網友狂酸「全台最廢」高鐵站，縣府為了翻轉負面形象，並看好銀髮商機，釋出10公頃土地打造樂齡健康產業園區，也就是在高鐵站週邊打造「養生村」，但連續開標2次，卻無業者前來投標，此議題在地方發酵，有人覺得高鐵站週邊蓋養生村，頗具眼光，可以吸引外地人前來投資，但也有民眾認為，別人的高鐵站都在蓋OUTLET，只有彰化在蓋養生村，商機天差地別。

縣府表示，為帶動彰化高鐵站的發展，縣府將主站體東側4塊、共10公頃、總標售底價43億元的產業服務專用區土地釋出，最核心的基地一面積3.5公頃、底價15億元，指定興建住宿型養生村與醫療設施。去年（2025）首標沒人投標而流標，今年第二次招標條件不變，總底價43億元，得標後3年內須開發完成，門檻一樣是投資計畫書得先通過審核才有資格比價，然而，還是無人投標。縣府開發樂齡產業的核心原則不變，國內有此需求，也許現在不是時機點。

位於田中的彰化榮家，號稱「CP值最高的養生村」，現在也接受一般民眾入住，目前一床難求。彰化榮家表示，疫清過後，近兩年搬入很多「南漂」、「北漂」的住民，因為六都的養生機構收費高，以榮家系統為例，北部的榮家排隊入住仍得等1、2年，很多老人家不惜身體硬朗時就來卡位，因為這裡離彰化高鐵站僅5分鐘路程，家人探望十分方便。高鐵站週邊環境優美，生活機能佳，實在是發展養生事業的好地方。

社頭蕭姓房仲專員表示，目前彰化高鐵站就是沒有人氣，反觀台中、新竹、嘉義、台南高鐵站的週邊都在蓋OUTLET，「彰化都被比下去」，彰化高鐵站週邊都是傳統產業，人氣上不來，養生村無法難以帶來商機。

