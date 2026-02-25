奧運級IG流量爆發！劉美賢粉絲數21萬衝破550萬 數位影響力飆升

劉美賢（Alysa Liu）在東奧花滑奪金後，短短數日內便吸引數百萬名新粉絲追蹤。（下載自frontofficesports IG、歐新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）在米蘭科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運一舉奪下雙金，迅速成為本屆賽事焦點人物，她不僅在冰面上締造佳績，也在社群媒體上引爆關注熱潮。

這位年僅20歲的運動員，在奪冠後短短數日內吸引數百萬名新粉絲追蹤，其Instagram帳號粉絲數更從原本約21萬人，暴增至550萬（截至2/25），呈現近乎指數型的成長曲線。

劉美賢在本屆冬奧創紀錄的表現引發全球關注，她先是帶領美國隊奪得花式滑冰團體賽金牌，相關賽事畫面迅速登上各大媒體版面，而隨後登場的個人賽事表現更掀起廣泛討論。

無論是場上穩定細膩的滑行技巧，或是奪冠當下真摯流露的情緒反應，都讓她迅速躍升為本屆冬奧討論度最高的運動員之一；奪金瞬間亦在社群媒體上形成病毒式傳播，她於頒獎典禮與媒體訪問中展現的坦率與純粹喜悅，同樣引發網友熱議，進一步推升整體社群聲量。

尤其在歷經離開賽場後選擇復出，最終成功重返巔峰的故事線，更進一步放大其個人魅力與勵志形象，吸引大量非花滑觀眾跨圈關注。

外媒指出，本屆冬奧期間運動員社群表現，劉美賢的追蹤人數成長速度已超越多數參賽選手，顯示頂尖賽事所帶動的不僅是競技成績，更可能轉化為即時且可觀的數位影響力，成為運動員個人品牌價值快速累積的重要契機。

