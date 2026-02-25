中油今年拚「轉虧為盈」賺80億元 三大關鍵仍存變數

中油董事長方振仁。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油董事長方振仁今（25日）表示，隨去年底政府同意中油的油價、氣價平穩與吸收措施調整，今年中油可降低虧損，有望終結連6虧，他說，今年目標是要「轉虧為盈」、預估税前盈餘80億元，由於中油負債比仍高達92%，方振仁也透露，今年已第三度向經濟部提出增資計劃、爭取4年共3500億元。

中油今天舉辦年度記者會，方振仁指出，中油去年虧損91億元、累虧達804億元，虧錢原因是海外資產評價減損油氣權益約125億元，若扣除後應有盈餘，整體是平順的一年。

對於今年展望，他認為，全球原油生產過剩約300萬桶，預估全年油氣價格平穩，每桶原油約在55到65美元區間，不過，方振仁也提到美伊、委內瑞拉衝突與美國關稅衝擊全球經濟景氣等三大不確定因素會對油價有影響，仍需觀察。

若美伊開戰可能導致荷姆茲海峽封鎖，估計短期油價可能飆升至100美元，但方振仁認為，國際不會允許長期封鎖，影響時間不會太長，中油可能自美國或非洲等地採購原油。

方振仁指出，中油今年營運展望可優於去年，提報政府的目標是稅前盈餘達80億元，他說明，轉虧為盈關鍵在天然氣價格不用替電業吸收，能回歸正常氣價公式機制，另外，凍漲四年半的桶裝瓦斯、亞鄰最低價補貼措施都有鬆綁，中油可減少吸收，主要獲利的天然氣能夠彌補油價、桶裝瓦斯虧損。

方振仁也提到，中油持續開源節流，五座工廠碳排765萬噸，碳費應繳納6.7億元，向環境部爭取打2折的優惠費率，工廠燃料也會使用低碳排；另外，今年地熱、碳封存、航空燃油、天然氣接收站建設等重大計畫持續，深層地熱第二口井在宜蘭冬山，目前深度來到2300公尺，永續航空燃油（SAF）將在桃煉改裝設備、6月試產，混参比例達2.5%、年產量達1.2萬噸，並評估興建SAF工廠。

由於中油負債比仍有92%，每年利息就高達130到140億元，方振仁表示，仍向爭取政府財務支持，已提出增資計畫，規劃是4年、3500億元，不過，中油也非首次提增資，先前增資計畫都遭經濟部退回，主要是中油淨值仍有849億元。

