台股3天狂飆1807點 證券公會理事長：中長線上看5萬點

證券公會理事長陳俊宏直呼台股5萬點不是夢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股馬年開盤3天狂飆1807.36點，漲勢驚人，今日衝上35413.07點，再創歷史新高。證券公會理事長陳俊宏指出，本波行情並非單一資金推動，若以台積電（2330）挑戰3000元來看，台股指數朝45000-50000點前進不無可能，在基本面、資金面、政策面支撐下，對台股後市樂觀以對。

陳俊宏表示，去年台灣證券市場在基本面、資金面、政策面三面向俱到的優勢條件下，交出亮麗成績單，包括台股指數收在28963點、上市櫃日均成交值5309億元、上市櫃公司市值達百兆元，已居全球前八大交易市場。展望新的一年，證券公會將致力於完備證券市場制度，全力發展證券商多元服務，今年規劃八項工作重點。

陳俊宏指出，籲請政府研議建立合理證交稅率，建議及早啟動證交稅條例修法程序，台股證交稅率千分之3在亞洲股市偏高，而且還有一些證交稅率都有實施期限，今年將面對「公司債、金融債及債券ETF證交稅停徵」於年底屆期，以及「當沖稅率減半」於明年底屆期的問題。為避免屆期前的不確定性，影響投資人之投資決策判斷，建請政府及早啟動證交稅條例修法程序，確保無縫接軌，以維持市場穩定運作。

此外，今年證券公會也將協調證券業者組成「結構型或理財商品」工作模組、建議鬆綁權證發行相關限制規定、積極推動分戶帳業務並鬆綁負債淨值倍數相關規定、完備投資人買賣海外有價證券服務功能、持續提升證券商數位服務品質並強化資安韌性、持續辦理防範金融詐騙宣導活動、精進教育訓練品質。

證券公會扮演主管機關、證券周邊單位和業者的溝通橋樑，將持續檢視金融環境變遷及瞭解業者實務運作所面臨的問題，並研議法規鬆綁或業務開放之相關配套，包括市場及業者的風險管控、利益衝突的防範及投資人權益的兼顧等面向，再向相關主管單位建議，希望藉由促進證券市場穩定發展之同時，也能提升證券業者經營效率及競爭力。

