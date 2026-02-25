小確幸又來了！上半年雲端發票500元獎 每期增開70萬組

財政部今公告，今年1-6月雲端發票專屬500元獎，每期增開70萬組。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小確幸又來了！雲端發票專屬500元獎增開70萬組！財政部賦稅署今公告，今年1-6月統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，即500元獎每期增開70萬組，即今年1-6月每期雲端發票專屬獎合計開出396萬6030組。

財政部賦稅署說明，根據「營業稅法」第58條規定編列的統一發票給獎及推行經費，具法定義務支出性質，依當年度預算案數及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由315萬組提高為385萬組，以鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。

賦稅署強調，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；且統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，落實從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一份心力。

