AI需求帶動產品組合優化 國巨去年營收1329.30億元、EPS達11.51元

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）今日公告去年財報，全年營收1329.30元、年增9.3%，每股稅後盈餘（EPS）11.51元；國巨表示，展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，且人工智能相關產品需求持續成長，仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨公布去年第四季營收359.68億元、季增8.7%、年增加19.9% （若以美元換算，季增5.2%、年增24.8%），稅後淨利67.51億元、季增6.2%、年增82.1%，單季EPS為3.29元、季增6.2%、年增82.0%，此外，併購後整合產生一次性支出6.5億元，對單季EPS影響約為減少0.32元；國巨指出，去年第四季營收成長主要來自於人工智能以及高階應用相關產品的需求持續增加，此因素也優化產品組合，提升獲利。

國巨也說，去年全年營收1329.30億元、年增9.3%（以美元換算，年增加12.5%），稅後淨利236.34億元、年增22.1%，EPS為11.51元，毛利率36.2%，非營業項目淨收入13.19億元，主要來自於淨利息收入15.71億元。

