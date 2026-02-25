別再自我焦慮了！8個跡象顯示你比想像中「更能安穩退休」

美媒報導，8個跡象表明，你的退休條件比你想像的更佳。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多上班族擔心一旦退休後會花光退休金，畢竟退休所需的金額受許多難以預測的因素影響。不過，美國財經媒體報導，有一些財務指標可以顯示，你的儲蓄可能比你想像中更能撐得久。以下8個跡象，能讓你判斷自己是否可以把退休列入「不用擔心的清單」。

1.你幾乎沒有信用卡債務：如果你沒有消費債務，或有明確計畫在退休前清償信用卡債務，你的財務狀況比大多數人更好。高額利息與滯納金可能使債務迅速失控，而退休後，更無法浪費金錢支付高利息。若你目前沒有信用卡債，務必保持這個狀態；若有債務，趁現在清償，能大幅減少退休焦慮。

2.你住在低生活成本地區：在工作期間能夠存下多少錢，退休後又能花多少錢，很大程度取決於你住在哪個地區。若你即將退休，可以考慮縮小住宅或搬遷，讓退休金更有彈性。

3.房貸已還清：2020年，美國近40%的房屋已完全還清貸款。如果你在這個行列，你比另外60%的人更有保障。即使存款不多，也不用擔心退休後還房貸。再者，依房市狀況，已還清的房子也可能成為退休後的資產保障。

4.你計畫退休後繼續工作：無論是為了避免退休無聊，還是希望額外增加收入，計畫退休後兼職是一種明智做法。兼職收入能延後完全依賴退休金的時間，甚至可能將部分收入再投入儲蓄，而不是提取。

5.你暫時不需要換新車：買新車可能大幅削減你的退休預算。若你的車況良好，盡量維持現狀。換新車帶來的新月付，可能足以推遲你的退休計畫。

6.你有多元化投資組合：「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」的老話沒錯。最佳的退休儲蓄組合足夠多元，不論經濟狀況如何，部分投資仍會持續獲利，等市場穩定後再調整。若你的理財顧問幫你建立了股票與債券的多元化投資組合，不論市場波動，你都很有可能順利退休。

7.你的健康狀況良好：醫療支出是固定收入退休族的大問題，尤其長期照護費用通常不在健保涵蓋範圍內。現在維持健康，可以降低退休後因醫療支出而損失數十萬甚至上百萬美元的風險。雖然無法完全預測意外或慢性疾病，但健康的飲食與運動習慣能增加長壽且健康的機會。

8.你擅長控制預算：不習慣理財的人，在固定收入生活時常難以調整，容易因亂花錢而縮短退休金使用壽命。如果你已經習慣計算成本、編列預算、控制支出，這些習慣將延續到退休生活，讓你的儲蓄更有效率。

