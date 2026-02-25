台股連日漲哪天崩盤怎辦？ 專家曝買2檔ETF：跌到1萬點也不怕！

台股近期聲勢強強滾，開工日以來還連三天大漲。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台股近期聲勢強強滾，開工日以來還連三天大漲，今天（25日）大盤開高走高，終場大漲712.25點，以35413.07點作收。看到股票市場漲勢驚人，有股民不禁擔憂若哪天大崩盤該怎麼辦，投資專家施昇輝曝光只要有買「0056」、「0050」這兩檔ETF，台股跌到1萬點也不怕。

施昇輝在臉書粉專「樂活分享人生」發文表示，近日和一位30幾歲的年輕人聊天，他們這一代人沒有碰過股市大崩盤的狀況，2008年金融海嘯發生時還小，2000年網路泡沫時有人甚至還沒出生，更遑論1990年一年跌到1萬點的股災。

請繼續往下閱讀...

年輕人問施昇輝，會不會擔心現在漲勢驚人的台股哪天會再來一次大崩盤？施昇輝回答：「說我根本不再關心漲跌了，因為0056（元大寶來台灣高股息證券投資信託基金）只要ㄧ年配1元，我就不愁生活費了。就算0056股價跌，我也沒關係，因為本來就是要給子女繼承。」

年輕人進一步詢問，說股市崩盤的話，0056股息也會跟著減少，施昇輝表示，「我當然知道，所以我只要配1元就好，我沒有期待要像這幾年配3點多元。0056只能配1元時，台股大概跌到1萬點了。」年輕人也憂心，如果哪天股市真的跌到1萬點，那小資族瘋搶的0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）也會跟著大跌，施昇輝則說，他買的0050也是準備給子女繼承，既然不是短期操作，就沒必要為價格波動煩心。

貼文曝光掀網友熱議，「成熟金融監管和聯準會有經驗了，大崩盤的事件發生機率已經很小」、「現今股市跟2008年股市經濟環境條件不同，大盤指數跌個30%，國安基金就準備要護盤，執政黨政府不可能放任股市跌一萬點，除非不想執政了」、「每一次泡沫都是不滿足，想要更多更多更多。股市高點要更高，要一夜翻身，一夜致富，然後其他局勢都不看了」、「年輕人靠自己學習理財，不然即使有繼承也不見得能守得住吧！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法