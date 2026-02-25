金價還會漲嗎、現在該賣嗎？ 日媒點破投資人恐慌罩門

許多人看到金價上漲的消息後決定買入，卻發現金價隨即下跌，不禁會問自己：「金價還會漲嗎？」或「我現在應該賣掉嗎？」（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年是黃金繁榮之年，金價迅速飆升，引發熱議。然而，金價的飆升似乎永無止境，但在2026年2月卻從高峰暴跌，令黃金買家們震驚不已。

許多人看到金價上漲的消息後決定買入，卻發現金價隨即下跌，不禁會問自己：「金價還會漲嗎？」或「我現在應該賣掉嗎？」日媒雅虎財經新聞探討近期金價走勢，以及現在是否應該賣出。

金價暴跌原因之一 投資鎖定利潤拋售 而非貶值

近年來，黃金零售價格穩定上漲，與股票一樣，金價會受到全球情勢、匯率和投資者活動的影響而不斷波動。那些在當前金價飆升之際買入的人可能會感覺金價幾乎立即下跌，但這種下跌也可以被視為對金價突然上漲的一種反應。

當金價像最近這樣在短時間內飆升時，拋售壓力可能會增加，因為投資者急於鎖定利潤。尤其是短線交易者，可能會大量拋售以鎖定收益。

換句話說，這筆金價暴跌的原因之一可能是投資者為了鎖定利潤而進行的一系列拋售，而不是黃金突然貶值。

近期下跌僅是「一個波浪」無須恐慌拋售

黃金常被視為安全資產，但其價格並非總是穩定。黃金本身俱有價值，但它不像股票那樣能產生利息或股息，因此很容易受到需求和投資者情緒的影響。

所以，黃金價格出現突然的漲跌並不奇怪。然而，從歷史數據來看，黃金長期保持其價值，只是在短期內有所波動。儘管近期一週內金價下跌超過3000日圓震驚了世界，但截至2026年2月18日，黃金價格仍維持在20000日圓的高位，展現出其持續的強勢。換句話說，從更長的時間跨度來看，最近的下跌可以被視為「一個波浪」。

對於追求短期利潤的投資者而言，價格波動始終存在風險。另一方面，如果您購買黃金是為了分散資產風險或長期投資，則無需因為幾天或幾週內的價格波動而立即拋售。

雖然價格下跌時您可能會覺得自己犯錯誤，但價格波動也是黃金作為資產的固有特性。這次價格下跌的並非只有黃金，鉑金和白銀的價格也同樣下跌。

因此，僅黃金的價值下降和價格下跌，也可以被視為市場整體調整。尤其是白銀，它更容易受到工業需求的影響，價格波動通常比黃金更大。重要的是，不要因為幾天內的價格波動而過度激動或焦慮，而應該綜合考慮經濟和全球形勢，做出更全面的判斷。

黃金價格會有漲有跌 不要以價格來判斷它的價值

當您購買黃金並期望它成為一項資產時，如果價格下跌，您難免會感到虧損，尤其是在您剛買之後。然而，包括黃金在內的所謂「投資資產」（例如金屬、股票等）的價格一直在波動，價格在達到高點後暴跌並不罕見。

重要的是不要僅根據當前價格來判斷。如果您是為了長期資產管理而購買，那麼您應該關注幾年內的價格走勢，而不僅僅是某個特定點，以此來判斷其價值是上升還是下降。此外，在管理資產時（不僅僅是黃金），在購買之前仔細考慮該資產是否真的適合您，這至關重要。

國際黃金現貨價格週三（25日）每盎司一度重回5200美元，目前在5180美元盤整。地緣政治再度成為市場焦點，美國總統川普宣佈對全球貿易夥伴徵收15%關稅，進一步加劇貿易不確定性，加上美伊核談判期間，美國加大了在中東的軍事部署，外銀看好金價有望進一步上漲，預估未來幾個月內黃金有望觸及6200美元。

