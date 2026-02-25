科技與循環族群領漲 投信：美股獲利動能續強

投信表示，科技類股預計連續兩年維持逾30%的EPS年增率。圖為美國紐約市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕2026年至今，美股呈現明顯產業輪動，能源、原物料、工業等循環性類股成為盤面焦點。投信法人表示，科技類股預計連續兩年維持逾30%的EPS年增率，AI相關投資與近年較高的生產力增長，將成為支撐美國經濟與企業獲利的重要力量。

標普500企業公布財報情況，其11大板塊中有10個預計實現正成長，科技與工業領跑，反映企業獲利動能持續增強。

對此，投信法人指出，能源產業受惠於政府推動能源獨立與地緣政治推升油氣價格；原物料企業受益於AI數據中心建置與電網擴建對工業金屬的需求；工業則因基礎建設與製造業復甦預期而受惠。此輪動反映市場對實體經濟復甦的樂觀情緒。

在投資布局上，永豐投信建議，同時有成長力與防禦力：成長面可持續關注AI基礎建設供應鏈，包括算力、伺服器、散熱、電力設備與半導體；防禦面則可布局能源、原物料、工業等具實體需求支撐的循環族群。尤其，在高檔震盪的市場環境下，透過00858永豐美國500大ETF可望建立核心部位，並有助分散產業輪動與政策不確定性所帶來的波動，亦可同時掌握美股長期成長之動能。

永豐投信表示，00858涵蓋美國大型股精華，其重要成分股包括NVDA、蘋果、微軟、Alphabet等雲端與AI龍頭，該等企業有望持續受惠生成式AI的結構性成長。同時，在當前受多重因素影響之市場環境，若有看好美國相關產業長期成長的投資人，可適時評估參考00858之投資特性，成為2026年開春的投資選擇之一。

