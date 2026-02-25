蝦皮升級VIP服務 打造全方位VIP生態圈

蝦皮宣布「蝦皮VIP」訂閱制服務權益擴大。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商蝦皮購物在1月推出「蝦皮VIP」訂閱制服務後，今再宣布服務升級，攜手各大領域領導品牌展開戰略合作，訂閱權益更加碼向外延伸至全方位的領域，除購物優惠外，訂閱用戶也可享ChatGPT Go免費訂閱3個月。

根據蝦皮購物數據，蝦皮VIP的訂閱用戶展現出強勁的消費動能與高黏著度，平均消費金額為一般用戶的5倍，且每月下單頻次高出4倍，顯示該族群已將平台視為生活採買的核心。

進一步分析數據發現，訂閱用戶主力為35至44歲女性，是具備穩定經濟能力、高消費敏感度的客群，重視免運、服務效率與長期價值，看好隨著VIP的服務附加價值提升，也能鞏固續定率，累積更長遠的營收動能。

因此，蝦皮VIP升級以站內高頻率回饋，搭配站外生活禮遇擴大VIP生態圈，以求覆蓋日常多個生活場景，其中受矚目的亮點在於首度與AI服務合作，現在加入的VIP會員可獲得ChatGPT Go 3個月免費訂閱，讓AI助手成為提升生活與工作效率的得力夥伴。

免運權益也持續維持，訂閱用戶可享蝦皮店到店滿49元起免運、宅配滿299元起免運；針對蝦皮直營商品，則加碼提供0元起免運等優惠，降低訂閱日常補貨與常態購物的門檻，也在多間連鎖餐飲品牌享有折扣。

