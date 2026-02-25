總價兩千萬成北市購屋主要門檻 萬華區占比高

房仲指出，總價兩千萬已經成台北購屋主要門檻。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房價墊高後，想要在台北市買房，總價兩千萬元已成主要門檻，房仲業者彙整去年台北市總價兩千萬元以內的預售屋與成屋實價揭露資訊，發現萬華區總價兩千萬以內的交易占比最高，其中預售案占比約29.7%、中古屋占比約72.2%，反觀大安、中正與信義等行政區預售屋總價兩千萬元以內的占比則不到1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，對比其它五都，台北市的預售建案並不多，再加上土地取得成本高與營建成本持續上升，台北市新推預售案總價水準普遍墊高，導致總價兩千萬元以內的預售屋更為稀少，即便有，絕大多數也是規劃成小坪數，而且出現在特定行政區，因此要在台北市預售屋中，總價兩千萬元的成交占比自然偏低。

請繼續往下閱讀...

兩千萬買北市預售屋 買不到20坪

進一步觀察，台北市12個行政區中、總價兩千萬元內能買到的預售屋坪數，除信義區沒有總價兩千萬元以內的預售屋揭露紀錄外，其它行政區能買到的平均坪數全數不到20坪，又以中正區最小、僅約11.9坪，北投區最大、約19.9坪。

若觀察去年北市12個行政區總價兩千萬元以內中古屋實價揭露、平均可買到的坪數，則以文山區最大、約25.6坪，大安區最小、僅約14.9坪。

陳金萍指出，萬華區的中古屋主要是早期興建的公寓以及中、低樓層電梯華廈為主，屋齡普遍偏高，加上區內住宅規劃以中小坪數為主，總價較不易被推升，使得總價2千萬元內的中古屋占比相對高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法