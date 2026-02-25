多品牌挹注 揚秦去年每股擬配發現金股利6元

揚秦國際（2755）董事會今天通過去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09％，稅後淨利達2.35億元，年增33.47％，每股盈餘為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐連鎖店聞名的揚秦國際（2755）董事會今天通過去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09％，稅後淨利達2.35億元，年增33.47％，每股盈餘為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

董事會通過每股擬配發6元股利，包含現金股利3.5元、股票股利2.5元，總配發率達93％，盈餘分配案將於5月26日股東會承認。

揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長受惠於揚秦旗下各品牌積極展店，持續擴大營運規模。兩大加盟品牌「麥味登」與「炸雞大獅」穩健發展，規模經濟帶動業績成長。

直營品牌「涮金鍋」門市已達8家，營收占比持續增長，已成為營收小金雞。在多品牌驅動營運規模成長下，稅後純益則受惠於整體業績增長，創下6.44元佳績。

揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖，加盟雙引擎「麥味登」的千店目標預計將於今年上半年度達成；「炸雞大獅」海內外同步展店，美國首家門市也將於上半年開幕。

涮金鍋展店區域將走出桃園，向北延伸至新北區域。透過旗下多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

隨著門市增多，同步帶動集團App會員數突破132萬人，揚秦將持續優化App會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營，透過消費數據驅動決策。

並由數位轉型邁向AI應用的數智轉型，逐步打造以「國民經濟美食」為訴求的會員經濟，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。

