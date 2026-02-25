貿聯-KY展開AI長期佈局 鎖定未來5至10年戰略架構

線束大廠貿聯-KY 25日舉行媒體春敘，董事長梁華哲出席，向媒體說明公司營運情形及獲利展望。（記者羅沛德攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）今年適逢成立30週年，在AI基礎建設快速推進的帶動下，營運結構已出現關鍵轉折。管理層今天表示，隨著產品組合與客戶需求升級，貿聯正從傳統零組件供應商，轉型為具備系統整合能力的關鍵合作夥伴，並已提前布局未來5至10年的算力、能源與高速互連架構，打造長期成長引擎。

貿聯指出，截至2025年第三季，旗下高效能運算（HPC）與半導體相關業務合計營收比重已突破51%，顯示集團成長動能已明顯轉向高附加價值應用。在AI資料中心規模持續放大的趨勢下，產業正逐步由ORV3的50V架構，邁向800V高壓直流（HVDC）設計，對電源效率與功率密度提出更高要求。貿聯為少數同時具備「電源（Power）」與「高速資料連接（Data）」整合能力的供應商，已提前投入相關技術開發，鎖定下一世代資料中心與算力基礎建設需求。

為因應未來高功率應用放量，貿聯規劃於馬來西亞柔佛設立新廠，專門生產電源（Power）用線相關產品，藉此強化在高電壓、高能效架構下的製造與交付能力。管理層認為，隨著算力競賽進入長期化階段，能源效率與系統整合能力將成為關鍵競爭門檻，相關投資並非著眼短期需求，而是為未來5至10年的產業演進預作準備。

在高速傳輸領域，貿聯同步布局矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術。公司觀察，AI與資料中心對頻寬、延遲與功耗的要求持續提升，光學互連將成為下一個世代的主流解決方案。透過策略性併購深圳新富生光電，貿聯進一步補強光學互連技術，提升在未來資料中心架構中的戰略地位。

除了技術布局之外，貿聯亦持續透過併購與全球產能配置，強化長期競爭力。目前已完成瑞士Alpha的收購，切入軌道交通高壓電纜應用，並規劃於2026年第一季底完成收購墨西哥PAS，擴大北美製造基地。目前貿聯於北美、歐洲及亞洲共擁有40座工廠，並持續擴充越南及美國德州產線，以支撐客戶在地化與供應鏈韌性需求。

展望未來，貿聯也將既有EV與高可靠度互連技術，延伸至人形機器人、無人機與低軌衛星等新興應用，擴大高速傳輸與極端環境應用版圖。公司強調，AI浪潮固然推動短期成長，但更重要的是透過營運結構、技術平台與全球布局的持續升級，為長期成長與獲利能力奠定基礎。

