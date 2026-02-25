富喬投資31億元設立泰國廠 預計2027年Q3量產

富喬決定投資泰國廠，預計2027年第三季量產。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕玻纖布廠富喬（1815）今日召開董事會決議擴大資本支出，啓動泰國第一期投資案，預計投入31億元設立玻纖布廠，資金來源為自有資金和金融機構融資，規劃預計2027年第三季量產。

富喬工業董事長張元賓表示，因應全球AI市場持續發展及PCB供應鏈在泰國佈局日趨完整，富喬工業決定擴大泰國廠投資，深化與CCL（銅箔基板）和板廠的戰略合作，提升東南亞供應鏈的附加價值，以提供給終端客戶更完整的服務。泰國新廠規劃以先進製程為核心，產品應用於低軌衛星、AI伺服器和IC載板為主，未來將對集團營收與獲利產生貢獻。

張元賓表示，針對AI伺服器與低軌衛星強勁需求，今年台灣廠亦同步提高資本支出至26億元，先進製程產品佔產能比重目標提升至70%。IC載板所需之 Low CTE產品，因其高難度製程，伴隨生產曲線優化進程，今年出貨規模可望逐季成長。整體而言，受惠於高頻高速、低損耗材料和載板應用新產品需求擴大，公司營運可望更進一步轉強。

