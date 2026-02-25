台股再創史上最高！今年累計大漲22.27％ 台積電收2025元

台股今年以來截至2月25日為止，累計漲幅為22.27%，超越領先多數亞洲股市。（圖為資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕多頭來了！台股一連三天大漲，大盤指數開高走高，終場大漲712.25點，以35413.07點作收，漲幅2.05％；其中，「護國神山」台積電（2330）盤中突破2000元整數大關，終場上漲50元或2.54%，收2015元，再度改寫新高。根據統計，今年以來截至2月25日為止，台股累計漲幅為22.27%，超越領先多數亞洲股市，僅落後韓國、位居亞洲第2強。

大盤漲漲漲，台股牛氣沖天。法人表示，加權指數今天（25日）順利站上3萬5000點大關，尤其，台股今年以來漲幅為22.27%，已經位居亞洲「次高」，大盤儼然步入「牛市」（bull market）階段。

對此，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥表示，雖然關稅風波再起，但分析師認為影響有限，加上美股半導體指數走強，激勵台股開紅盤後氣勢如虹，所以，大盤連三日創歷史新高。

台新投信表示，後市盤面可關注以下，第一、美國聯邦法院裁定川普的關稅政策違法後，未來川普援引何種法源重啟關稅、退稅機制如何建立，以及美國國會是否趁勢重奪貿易政策主導權? 第二、新任Fed主席未來貨幣政策的動向? 第三、重量級科技大廠法說對2026年營運展望與AI產業趨勢如何定調，尤其即將公布財報的輝達業績表現。

其中，魏永祥指出，整體而言，雖然短線受關稅變數影響可能趨於震盪，不過，就中長線來看，今年台股企業獲利將續增二位數以上，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種，因此，短線遇大跌皆是布局良機，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。

此外，類股方面，投信看好成長趨勢持續向上的產業包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ODM廠商、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等。二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等。三、配合第一季作夢行情發酵，低基期族群也將是未來選股重心之一。

