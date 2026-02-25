裕隆集團執行長嚴陳莉蓮 馬年「一個裕隆 馬力全開」

裕隆（2201）集團今天帶領集團高階主管共同新春祈拜，裕隆執行長嚴陳莉蓮（中）表示，去年外在環境波動劇烈，確實為集團帶來不少挑戰，但她看到的是，面對逆風，團隊沒有遲疑，而是以最快的速度來調整步伐、穩健應對，讓集團在不確定的環境中，依然展現營運韌性。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團今天帶領集團高階主管共同新春祈拜，裕隆執行長嚴陳莉蓮表示，去年外在環境波動劇烈，確實為集團帶來不少挑戰，但她看到的是，面對逆風，團隊沒有遲疑，而是以最快的速度來調整步伐、穩健應對，讓集團在不確定的環境中，依然展現營運韌性。

嚴陳莉蓮指出，隨著外在環境的關鍵變數逐漸明朗，今年也是集團累積能量、加速轉型的一年，今年集團定調邁入「深化車輛製造到移動服務生活」轉型關鍵期，她將帶領大家，在既有基礎上深化發展，打造全方位的移動服務生活生態系，高喊「一個裕隆，馬力全開」。

在汽車事業佈局方面，汽車價值鏈占集團業績約7成，是穩固發展的根基，裕隆汽車三義廠以國際五星製造水準，支援新世代車款量產，並透過鴻華先進與納智捷的垂直整合，優化電動車價值鏈的佈局。

在新車開發與導入上，裕隆日產啟動NISSAN「Re-shaping」，計劃，將於今年導入全新Qashqai e-Power車型，並隨台美貿易談判明朗，積極展開評估引進NISSAN及INFINITI美製車款。

中華汽車持續深耕智慧化與電動化自主研發與多品牌發展策略，繼2025年底全新推出三菱品牌XForce國產跨界休旅車，今年底將再推出全新SUV延續品牌回歸力道。

商用車佈局上，自有品牌中華J SPACE穩居輕商市場龍頭，ET35智慧電動商用車將持續深耕綠色物流，應用到行動商用、資源回收等多元場域。

裕融企業隨法規調整進入穩定階段，業績穩健成長，並將加速東南亞市場布局，菲律賓提供「融資加保險」一站式服務；馬來西亞也取得執照並拓展中小企業及個人信貸市場，相關效益將於今年顯現。

格上租車與LINE GO持續深化AI數位化與綠能化策略，今年將首度切入樂齡服務市場，以移動整合樂齡服務為核心，透過派遣接送及24小時AI客服能量，打造銀髮照護與樂齡生活的服務平台。

隨著LINE GO註冊用戶突破480萬，今年將持續串聯LINE GO以 Social MaaS（移動服務社會化）策略展開異業結盟，以移動服務生態系，構建平台、乘客、司機及合作夥伴共好的永續環境。

在商場經營方面，新店裕隆城2025年人流突破千萬人次，今年目標挑戰全年營收突破59億元，將串聯誠品、威秀拓展跨域客群並吸引國際旅客，打造新北特色觀光亮點。

展望新的一年，裕隆集團預估，今年隨著關稅和外在環境影響逐漸明朗，預期全年車市可望回溫，較去年持平成長。

