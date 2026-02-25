最危險職業曝光！未來十年這15種工作恐消失

美媒整理了未來十年最有可能消失的15種職業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕選擇一份可持續發展的職涯，是維持財務穩健的重要關鍵。然而，不論好壞，全球經濟的起伏難以完全預測，你原本前景看好的職業領域，可能在退休前就開始萎縮。美國財經媒體報導，想知道你目前的工作是否可能在未來10年內被淘汰嗎？以下是看起來最有可能在不久的將來消失的職業清單。

1.郵件處理員（Mail Clerks）：容易被自動化取代的工作，是未來十年最可能消失的類型。例如郵件處理員在郵務室負責蓋章、分類與分送信件，這些任務正越來越多由機器完成。

2.行政助理與秘書（Administrative Assistants and Secretaries）：世界經濟論壇2025年報告指出，包括秘書在內的文書職位未來10年可能大幅減少。安排出差、使用試算表計算預算、發送電子郵件等工作，隨著AI發展愈來愈容易自動化，秘書職位可能逐漸消失。

3.打字員（Typists）：語音轉文字技術，以及生成式AI協助的格式與文字潤飾工具，使打字員需求大幅下降。這個職稱在未來十年內極可能完全消失。

4.收銀員（Cashiers）：收銀員已非超市日常運作的必要角色。自助結帳技術能在顧客將商品放入購物車時自動計算金額。隨著自助結帳機普及，人類收銀員未來十年內可能完全消失。

5.銀行櫃員（Bank Tellers）：隨著線上銀行興起，銀行相關職位已逐漸減少。ATM讓民眾無須進入銀行即可提款，支票也能透過手機App存入，實體櫃員需求因而下降。

6.交通服務員（Transportation Attendants）：你多久沒有在上火車後被人工驗票了？數位掃描器與監控技術正逐步取代這類工作。不過，空服員的需求則預計將持續成長。

7.校對員（Proofreaders）：雖然編輯與內容策略相關工作仍會存在，但校對這類重複且耗時的任務，可能被如EditGPT與Grammarly等AI工具取代。

8.挨家挨戶銷售員（Door-to-door Sellers）：年輕世代較少為陌生人開門。美國勞工統計局預計，未來十年挨家挨戶銷售工作將下降至少10%，世界經濟論壇則預測全球降幅更大。

9.會計與出納人員（Accounting and Payroll Clerks）：過去需手動輸入資料並反覆檢查試算表的工作，如今正被更先進的會計軟體取代。雖然會計師仍會存在，但資料輸入類職位可能消失。

10.電話行銷人員（Telemarketers）：銷售相關工作預計至2036年將持續下滑，其中電話行銷首當其衝。電信業者普遍會標記垃圾來電，而即便接通，通話內容也能由自動化系統完成。

11.資料輸入員（Data-entry Clerks）：凡是需要快速輸入資料並校對錯誤的工作，未來十年都可能逐漸消失，因生成式AI能力持續提升。

12.旅行社人員（Travel Agents）：訂飯店、機票與報名行程等服務，如今多數人已能自行完成。生成式AI也能回答旅遊相關問題，使旅行社人員工作機會減少。

13.印刷技術人員（Printers）：雖然印刷品不會完全消失，但大量生產的型錄、說明書與餐廳菜單正逐漸減少，導致相關職位縮減。

14.物料記錄員（Material Recording Clerks）：具備生成式AI功能的庫存管理軟體，可能取代現場盤點人員。產品追蹤相對容易自動化，且技術持續進步。

15.保險理賠人員（Insurance Claims Adjusters）：保險理賠審核與資格判定的工作，正逐漸交由演算法與生成式AI處理。

