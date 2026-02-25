真羨慕退休軍公教？勞保年金逾半月領不到2萬

資料來源︰勞動部 數據整理︰記者高嘉和

〔記者高嘉和／台北報導〕相較於退休軍公教人員就算年改後「樓地板」還可月領3.2萬到3.9萬元，勞動部公布最新2025年12月底勞保老年年金核付人數統計，半數以上的勞工月領勞保老年年金不到2萬元，逾9成領不到退休軍公教的「樓地板」。

逾9成領不到退休軍公教「樓地板」

統計顯示，目前全台共有201萬人請領勞保老年年金。在給付金額級距方面，每月領取金額在「1萬元以下」的勞工有19萬9544人，而落在「1萬至2萬元」高達87萬9682人。兩者相加，共有107萬9226名勞工的月退金不到2萬元，占比超過整體請領人數的一半。每月能領取4萬元以上高額年金的勞工，僅有區區8348人，呈現極端的金字塔結構。整體而言，全體勞工平均月領金額僅落在1萬9312元。

請繼續往下閱讀...

性別進行交叉分析，可發現女性勞工在退休經濟保障上更顯弱勢。雖然女性的請領總人數（109萬3162人）明顯多於男性（92萬2148人），但女性的平均給付金額僅有1萬8212元，男性則平均可領到2萬632元。這項落差主要源於男性的平均投保薪資（3萬9739元）與平均投保年資（30.56年），皆略高於女性的3萬6752元及29.67年。

全體勞工平均在職場上打拚了30.08年，並在平均61.51歲時屆齡請領退休金，但大半輩子的辛勞，換來的卻是平均不到2萬元的月退休金。對比社會大眾普遍認為退休保障較為完善的軍公教人員，勞保年金的給付水準顯然存在極大落差，這也使得勞工族群面臨極大的相對剝奪感與養老焦慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法