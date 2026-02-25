日勝生取得高捷R17都更案 打造辦公、住宅與商場等複合式開發案

「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」設計示意圖。（日勝生提供）

〔記者徐義平／台北報導〕日勝生（2547）日前獲選為「高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都更案」最優申請人，日勝生指出，該案朝複合式規劃，後續將興建地上21層辦公大樓、地上18層的住宅大樓以及地上3層的京站百貨商場。

日勝生表示，長期投資大型公共建設以及複合式開發案，而且開發觸角已從北部延伸至中、南部，尤其在台中捷運沿線推動多項TOD開發案，就是看好都市更新與軌道共構經驗。

取得的臺中捷運「文心崇德站」案，已在去年6月開工，預計2028年下半年取得使用執照，「南屯站」案目前則進行發包作業，「文心櫻花站」案快要進入都市設計審查程序。

開發案全面導入ESG

至於，甫獲選為最優申請人的「高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都更案」，將全面導入ESG原則，規劃太陽能發電系統供地下停車與充電使用，並預計取得國內包含智慧建築、耐震建築、建築能效一級、低碳建築及綠建築等五大建築標章。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，該都更案基地約4200坪，預估開發總樓地板面積高達3.4萬坪，其中高雄市政府優先分回住宅大樓產權，目的是提供給台積電以及相關供應鏈員工租用。

他進一步分析，參考新竹科學園區發展經驗，半導體產業鏈群聚將帶動辦公需求顯著成長，此趨勢也已反映在高雄近期辦公室租金漲幅上面。尤其隨著台積電量產與供應鏈群聚效應擴散，北高雄的楠梓產業園區周邊將形成半導體產業聚落的新都心。

