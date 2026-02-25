積極切入ETF市場 玉山投信推首檔「玉山美元嚴選非投資等級債券ETF」

玉山投信董事長陳茂欽（中）今日指出，未來3年將全力推進ETF版圖，目標規模為3000億元。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看準ETF市場已成為台灣資產管理業者未來趨勢，玉山投信董事長陳茂欽今日指出，未來3年將全力推進ETF版圖，目標為3000億元，首檔ETF「玉山美元嚴選非投資等級債券ETF」（00988B）於馬年春節後登場，預計3月2日至3月6日正式募集，3月25日掛牌交易。

陳茂欽表示，玉山投信前身為保德信投信，併入玉山金（2884）後，透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第一檔ETF，更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心。

玉山嚴選非投債ETF囊括「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點，以美國非投資等級債為選券核心，挑選具吸引力的票息來源，打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上之非投資等級債的ETF，同時100%投資於成熟國家市場，其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業，兼具高票息與成長潛力，形成更具效率的債券配置。

此外，玉山嚴選非投債ETF採月配息機制，讓投資人能以月月有收益的方式增加資產彈性，打造可長期於投資組合中兼具配息與核心配置角色的「存債型」ETF。

