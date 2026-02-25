台灣對韓貿易逆差破兆元創紀錄 主因來自「這產品」 日本被擠至第2赤字夥伴

去（2025）年台灣對韓國的貿易逆差達到創紀錄的1.16兆元新台幣，韓國成為台灣最大的貿易逆差來源國。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據經濟部國際貿易署統計，去（2025）年台灣對韓國的貿易逆差達到創紀錄的1.16兆元新台幣，使韓國成為台灣最大的貿易逆差來源國。

去年，台灣對韓國的出口總額為8379億元，較去年同期成長28.03%；而從韓國的進口額則達到1.94兆元。

台灣對韓國的貿易逆差持續擴大，2023年達到3114.1億元，2024年將增至6990.6億元，主要原因是人工智慧伺服器生產需要高頻寬記憶體。

韓媒「朝鮮日報」引述韓國半導體產業協會專務理事安基鉉（音譯）說法指出，台積電為輝達、超微等全球無廠半導體公司生產AI GPU，助力出口成長；而台灣生產繪圖處理器（GPU）的高頻寬記憶體（HBM）則仰賴韓國，帶動韓國對台出口成長。

因此，觀察進出口品項，在國際供應鏈分工下，台灣2025年從韓國進口的HBM記憶體金額年增超過8成，部分期間增幅甚至超越200%，成為台灣對韓國貿易逆差加大的主力。

根據中央社報導，受到AI晶片及高效能運算需求帶動，積體電路（IC）成為台灣在2025年對韓國出口金額最高品項之一，年增率超過2成；非IC電子零組件同樣受惠於AI伺服器及高階載板需求，AI驅動印刷電路板（PCB）、被動軟件等，同樣呈現穩健成長。

此外，在韓國擴建資料中心的需求下，也帶動台灣資通訊及視聽產品出口韓國，出口金額年增達到80%以上，是台灣對韓出口中成長幅度最大的品項之一。

雖然台韓在記憶體、面板和手機等領域存在競爭，但在人工智慧供應鏈方面具有高度互補性，包括半導體代工服務和高頻寬記憶體。

台灣歷來對日貿易逆差最大，主要原因是電子產品和化學品進口。去年，台灣對日貿易逆差高達7790億元，使日本成為台灣第二大逆差貿易夥伴。

