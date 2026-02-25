台股連三日大漲 狠狠打臉民眾黨

美國聯邦最高法院判決美國總統川普的全球性關稅措施違法後，行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）





〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦最高法院判決美國總統川普的全球性關稅措施違法，民眾黨今（25）日發文質疑行政院，表示「地基都空了，還在喊鞏固堡壘?台灣的行政院到底可以多鴕鳥？」附圖表示，包含工具機、紡織品、塑橡膠、自行車等傳產關稅天花板變地板，15%不疊加一場空。但台股馬年新春開年以後，已連續3個交易日大幅上漲，似乎未受到影響。

迄今（25）日為止，台股已連3日上漲，今日不僅台積電衝破2000元大關、大盤站上35000點，傳產也出現明顯的資金補漲效應。舉例來說，塑膠類股像是台塑（1301）、台化（1326）都出現漲停；橡膠類股例如台橡（2103）漲幅也有6.38%；紡織類像是聯發（1459）漲幅達4.60%，儒鴻（1476）與聚陽（1477）維持強勢走勢。

民眾黨發文表示，近期美國最高法院裁定美國總統關稅政策失效後，各國紛紛跳船喊暫停，結果行政院談判高手卻搶著上船，一邊高舉過時違法的協定，一邊高喊「團結！鞏固！」 卓榮泰院長更在總質詢嗆立委，就不能給行政團隊一點掌聲嗎？

民眾黨指出，行政院記者會對台美對等貿易協定（ART）關稅變局，重要資訊草草帶過，用話術呼嚨國人，政院簡報一再刻意把中國的關稅特別標示，大書特書中國對美關稅比台灣高，卻不願意老實告訴台灣人，許多傳產包含紡織業、塑膠業都在川普翻臉後，變成 15%再+N%，台灣輸給許多主要競爭國，並未獲得美國最惠國待遇，傳產海嘯到來。

民眾黨更表示，經濟部部長龔明鑫彷彿不知今夕是何夕，忘了過年前開口閉口就是 15%，還在拿最古早的32% 或20%+N% 來比，高喊「狀況比去年好」。但台灣民眾黨立法委員洪毓祥精確算出，台灣的塑膠產業在122條款後的關稅達到19.6%；工具機產業原關稅4%，疊加後將達19％；紡織品原關稅 8.7%，疊加後高達23.7%，遠高於競爭對手韓國的 15%。

此外，民眾黨表示，醫療和機械業也都輸給競爭對手日本與韓國。ART簽下去，美豬美牛內臟進來了，但原協議中的農業專屬豁免卻沒有了，蝴蝶蘭等農產品關稅從0%變20%，遠輸給競爭國荷蘭，賴清德總統原本打算硬幹，要行政院在3月2日強行送審，被鄭副院長打臉，要與美方確認後再送國會。

民眾黨指出，ART要審可以，先爭取到鄭麗君副院長說的「持續爭取鞏固ART協議最佳待遇」再來。否則一個事前黑箱、事後鴕鳥的違法協議，賴政府還敢要求全台灣人集體裝瞎、閉眼就畫押？？！

但值得注意的是，20日美國最高法院裁定川普對等關稅違法後，台股在農曆年後第1個交易日仍開出紅盤。23日新春開市當天，台股由權值股台積電領軍上攻，盤中一度創下1935元歷史新高，並首次站上3萬4千點大關。

而今日台股持續開高走高，加權指數終場大漲712.25點，以35413.07點作收，漲幅2.05％，成交量9819.67億元，刷史上第8大漲點，其中權值股王台積電盤中衝破2000元大關，以每股2015元作收，創該股史上最高收盤價。

