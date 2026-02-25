焦點股》緯創：AI下游投資強勁 帶量大漲

緯創管理層看好今年AI圖形處理器與客製化晶片等AI伺服器需求皆保持成長趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於北美雲端服務供應商（CSP）持續增加資本支出，加上AI運算晶片大廠超微（AMD）新品可望放量，帶動原廠委託設計製造商（ODM）前景備受市場青睞，緯創（3231）今日股價強勢上漲，盤中高點漲逾5%，截至中午12時45分暫報137.5元，漲幅96%，成交量7萬5296張。

緯創管理層看好今年AI圖形處理器（GPU）與客製化晶片（ASIC）等AI伺服器需求皆保持成長趨勢，大客戶拉貨動能相當明確。此外，耕耘多年的網通業務今年正式進入放量期，全年出貨量將呈現10倍成長，主要出貨給北美網通大廠，最終應用端直達雲端服務供應商資料中心，成為除了AI伺服器之外的重要成長引擎。

針對外界關注的毛利率壓力，緯創認為，AI產品技術複雜度顯著提升，世代演進由過往約兩年縮短至一年，進入門檻同步拉高，有助於避免陷入低毛利競爭。緯創提到，集團在AI領域起步早、位置靠前，將在獲利成長的同時，持續透過製造與整合能力鞏固毛利結構。

