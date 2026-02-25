萬海謝福隆：觀察中國復工後貨量 盼長約價優於去年

萬海總經理謝福隆（右二）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海（2615）總經理謝福隆指出，2月貨櫃海運市況在包括中國、越南的春節假期下，貨運需求較弱，而中國等工廠近期才復工，因此還需觀察復工後的貨量的變化，不過，就美國年度長約方面，現階段接觸過的客戶都對長約運價給出正面回應，預期美國線長約價格可能可以落在每櫃1600-1700美元左右，優於去年1400-1500美元。

謝福隆今（25）日參與航運界新春團拜後做出上述表示。謝福隆說，雖然2025年中國出口至美國的貨量呈現衰退，但出口至東協、歐盟、非洲等其他國家的貨量是成長，預期此成長趨勢將會持續，其中，東非等市場有潛力，但目前因萬海船舶不足，計劃在接收新船，考量整體船隊的配置後，才能擴展新市場，未來的營運規劃不排除納入中國出口至非洲、歐盟、東地中海等增長市場。

請繼續往下閱讀...

謝福隆說，目前的營運重點仍將放在東協、印度、中東、紅海及東地中海等「往西發展」的市場。

萬海今年持續有新船交付，去年有3艘1.3萬TEU貨櫃輪交付，今年還會再增加7-8千TEU的新船6艘。

