他在自家車庫創業！這瘋狂創意被以「312億元收購」 成功祕訣曝

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名男子在自家車庫研發產品創業，憑一個「智慧門鈴」的瘋狂創意，硬是逆轉命運，從募資平台到被投資人拒絕，他靠對產品與用戶的執著，最終品牌被亞馬遜以10億美元（約新台幣312億元）收購，創造了爆發性成長的商業傳奇。

美媒報導，Jamie Siminoff說：「我從小就是個發明家，總愛自己動手改造東西。」長大後，他先後參與多個小型科技創業，但始終沒有突破性的成功。

2011年他開始在自家車庫研發門鈴產品「Doorbot」，靈感來源於他發現市場上缺乏能透過Wi-Fi與手機連接的智慧門鈴。他將相機與零件組裝在一起，妻子表示使用後感到更安全，這一瞬間成為產品成功的關鍵啟發。

幾年後，Doorbot在募資平台Kickstarter上進行預售並登上競賽節目《Shark Tank》（創智贏家）。Jamie Siminoff為此全力準備，模擬問答、訓練展示，但最終被投資人Mark Cuban拒絕。儘管如此，節目播出後反響熱烈，證明消費者認同其產品價值。

2014年10月，Doorbot重新命名為Ring，改善影片品質、加入動態偵測與雲端錄影功能。隨著假日銷售季到來，Ring銷售額快速攀升，2015年達3000萬美元（約新台幣9.4億元），2016年1.7億美元（約新台幣53億元），2017年4.8億美元（約新台幣150億元）。同年維京集團總裁Richard Branson投資，短短2個月內月銷售額翻倍。

2018年，亞馬遜以10億美元（約新台幣312億元）收購Ring，Jamie Siminoff表示，亞馬遜看中這個產品背後的「無限可能」。他指出，快速成長雖令人羨慕，但內部壓力巨大，庫存管理與現金流挑戰隨之而來。收購後，Jamie Siminoff加入亞馬遜繼續產品開發。即使公司盈利，他仍感到高度疲憊，直到AI技術出現，讓他能縮短開發週期，重新投入創新。

Jamie Siminoff強調，成功的關鍵在於領導者願意親力親為、重視客戶體驗。他認為Ring的核心使命是「守護家與社區」，未來將專注於讓使用者僅在需要時互動，打造高度個性化的智能家庭體驗。

這是一個從車庫創意開始，經歷拒絕、創新、爆發性成長，到被亞馬遜收購的創業故事，也展示了創業者對技術、產品和用戶的堅持與遠見。

