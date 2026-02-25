自由電子報
自動駕駛商Wayve獲輝達、微軟投資 公司市值衝至2692億元

2026/02/25 13:10

自動駕駛商Wayve獲輝達、微軟投資 公司市值衝至2692億元圖為Wayve執行長肯德爾（Alex Kendall）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，英國自動駕駛技術研發公司Wayve在獲得輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）等公司的新一輪投資後，公司市值達到86億美元（約新台幣2692.7億元）。

報導指出，Wayve本輪12億美元（約新台幣375.7億元）D輪融資，由Eclipse、Balderton與日本軟銀集團旗下願景基金2號（SoftBank Vision Fund 2）領投，並吸引輝達、微軟、優步（Uber）以及汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）、日產（Nissan）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等公司的參與投資。Uber還將根據里程碑條件額外投資最多3億美元（約新台幣93.9億元）。

Wayve執行長肯德爾（Alex Kendall）表示，獲得的資金將加速Wayve商業化部署，並打造可適用於各種車輛的自動駕駛技術。

Wayve自2017年成立以來，專注於自動駕駛軟體與AI模型，目前已成為歐洲最具價值的初創公司之一，先前已募集超過10億美元（約新台幣313.1億元）。

