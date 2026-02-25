打破69年紀錄！台灣資生堂首位本土女性掌舵 李惠芬升任副董兼總座

台灣資生堂集團新任副董事長兼總經理Josephine Lee，為台灣資生堂成立69年以來，首位由台灣人出任此職位的領導者，同時亦是首位女性擔任副董事長兼總經理。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣美妝市場近期迎來一項指標性的高層人事異動，日本資生堂集團宣布，由李惠芬（Josephine Lee）自今年2月起正式出任台灣資生堂集團副董事長兼總經理（Vice Chairman and President）。

Josephine不僅是台灣資生堂成立69年以來首位由台灣人出任此職位的領導者，同時亦為首位女性擔任副董事長兼總經理，此項任命被視為集團深化在地決策與推動女性領導力的重要里程碑。

Josephine 於2019年加入台灣資生堂集團，擔任專櫃品牌事業部總監，任內負責領導包括肌膚之鑰（Clé de Peau Beauté）、NARS、IPSA等保養與彩妝品牌，以及Narciso Rodriguez、ISSEY MIYAKE、TORY BURCH等香氛業務。

憑藉深耕美妝產業逾20年的經驗，她在品牌策略、跨通路整合與電商平台合作上扮演關鍵推手，持續強化集團市占率與營運績效，並加速數位轉型腳步，導入AI應用於行銷與市場洞察，提升整體品牌反應速度與通路協作效率。

資生堂集團亞太區總裁暨執行長Nicole Tan表示：「台灣為資生堂全球布局中至關重要的策略市場，Josephine對品牌與消費者的高度敏銳度，結合其在營運管理與人才培育方面的領導能力，使其成為接掌此一關鍵職務的最佳人選，此次任命亦象徵集團對女性領導力實踐的長期承諾。」

未來，Josephine將全面統籌台灣資生堂集團整體戰略與營運發展，推動業績持續成長、深化多元通路合作關係，同時強化品牌文化價值與市場定位，亦將結合產品品質優勢與AI數據洞察，作為集團未來發展的雙引擎，推動台灣資生堂邁入「科技 × 美學」融合的新階段，建立長期且具韌性的成長基礎。

