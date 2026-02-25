1月製造業測驗點連7升 服務業連4升

台經院表示，1月製造業測驗點已連續7個月上揚。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布景氣動向調查報告，1月製造業測驗點已連續7個月上揚，服務業亦呈連續4個月上揚，營建業則再次轉為下滑態勢。

台經院今公布1月3大產業營業氣候測驗點，製造業營業氣候測驗點為98.44點，月增1.27點，連續7個月上揚；服務業營業氣候測驗點95.47點，月增2.63點，連續4個月的上揚；營建業營業氣候測驗點99.92點，月減2.54點，再次轉為滑落。

台經院指出，觀察近期國際趨勢，美、日製造業景氣回溫，歐元區信心指標亦同步改善；但中國製造業活動再度滑落至衰退區間，顯示全球製造動能雖有回升，但整體景氣仍未出現全面復甦。

國內製造業方面，台經院表示，AI與高效能運算需求持續成長，帶動整體製造業動能延續擴張，化學工業與鋼鐵基本工業亦隨出口改善而信心回升。然而，電腦與視聽電子等終端市場需求較先前趨緩，部分削弱半導體領域的成長效益，使電子機械業對當月景氣持樂觀看法的比例較上月略為下降。

服務業方面，台經院表示，受惠於1月股市表現亮眼，帶動金融相關業者看好當月景氣表現，加上貨櫃與散裝航運在運價走揚與需求回溫支撐下，營運表現穩健，亦提振運輸倉儲業當月信心。

營建業方面，台經院指出，1月營造業受土石方新制上路與部分工程遞延影響，景氣大致持平。但隨政府土石方配套措施逐步釋出、重大公共建設推進及AI帶動科技廠建廠需求延續，未來半年可望轉趨成長。相較之下，不動產市場在信用管制未鬆綁、房貸利率仍在2%以上及價格認知落差影響下，交易量仍顯疲弱，短期內恐維持低檔盤整。

