買越多省越多！主廚點名好市多5款「抗通膨神物」 這款便宜5成

主廚點名好市多烤雞、麵粉等5款商品，是抗通膨最佳神物。

〔財經頻道／綜合報導〕對許多美國家庭來說，食品雜貨支出僅次於房貸，是最大的開銷之一，這也是為什麼許多人選擇在好市多（Costco）購物，不僅是為了省錢，也是為了抵禦通貨膨脹，為了幫消費者有效利用預算，主廚點名烤雞、麵粉等5款商品，是抗通膨最佳神物，如好市多有些散裝食用油價格，至少比超市便宜5成。

《GOBankingRates》報導，根據美國勞工統計局（BLS） 去年12月的報告，受通貨膨脹影響，過去一年食品雜貨價格上漲了1.9%，為幫助消費者抗通膨，以下5款商品，是主廚們推薦廚房必備品。

1、烤雞

Costco的烤雞，絕對物超所值，這是最省錢的蛋白質來源之一，「烤雞是超市裡性價比最高的餐點之一，」He Cooks創辦人泰勒（Kyle Taylor）說。 第一晚就能吃到現成的蛋白質，剩下的雞肉可以做成雞肉沙拉、墨西哥捲餅、炒飯、湯或義麵。此外，雞骨頭還可以熬成高湯，把邊角料變成第二輪美味佳餚。

2、Kirkland Signature冷凍什錦蔬菜

如果你一直購買新鮮蔬果，但大部分都因為腐爛而最終被扔進垃圾桶，不妨考慮一下好市多（Costco）的冷凍什錦蔬菜 。 「冷凍蔬菜是減少浪費烹飪的秘訣，」泰勒說。 它們已經預先處理好，可以長時間保存，而且能快速做出各種晚餐：炒菜、湯、義麵和烤盤菜。

3、散裝食用油

食用油是大多數家庭的必備品，但購買小瓶裝食用油會悄悄增加家庭開支。「無論您喜歡用哪種油烹飪，我都推薦您選擇他們家的散裝油，」度假村主廚兼營運長海沃斯說道。對於那些喜歡在家自己做飯或批量準備家庭餐食的人來說，散裝油無疑是更經濟實惠的選擇。有些油的散裝價格甚至只有超市同等容量的一半。

4、烘焙紙、保鮮膜和保鮮盒

如果單獨購買烘焙紙、保鮮膜和保鮮盒，價格可能不菲。海沃斯表示，如果您經常烘焙或準備餐食，大量購買保鮮膜和保鮮盒可以幫您節省至少20%的費用。

5、各種類型的麵粉

麵粉是所有烘焙或烹飪愛好者必備的核心原料，而特色麵粉在普通商店往往價格昂貴。購買大包裝麵粉能讓家庭烹飪更經濟實惠。

海沃斯補充道，如果你正在尋找適合製作你最愛的酸麵包的通用型無麩質麵粉、杏仁粉，甚至是有機麵包粉，那麼好市多絕對是最佳選擇。我估計，在好市多批量購買，至少可以比普通超市節省15%的費用。

