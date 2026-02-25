企業AI導入率逼近8成！資安大廠趨勢科技啟動校園徵才

AI人才成企業新戰力，趨勢科技2026年校園徵才活動將於3月7日正式開跑，首場就業博覽會預計於臺灣大學登場。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在AI浪潮加速推動之際，台灣科技產業的人才需求結構正出現關鍵轉折。根據最新調查，高達79.8%的受訪企業已導入AI技術，在此趨勢下，能善用AI的軟體人才，已成為推動企業創新與強化韌性的關鍵動能。

全球網路資安解決方案廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704） 投入AI相關研發已逾20年，近年更積極運用累積的AI技術基礎建構全方位資安生態系，並同步推動AI時代所需的軟體人才培育策略。

為持續培養可將AI轉化為資安防護能力的專業團隊，趨勢科技宣布將於今年3月正式啟動2026年校園徵才計畫，鎖定具備AI應用潛力的頂尖學子與新秀，加入守護全球數位安全的行列。

今年徵才重點將聚焦三大面向，包括AI研發與創新、AI應用與系統整合，以及數據分析與商業洞察。在AI研發領域，將著重機器學習與深度學習等前沿技術，投入大型模型訓練與演算法實驗，並以AI強化資安威脅偵測與分析能力。

在應用端方面，則聚焦AI Agent、Copilot與大型語言模型（LLM）應用開發，結合資料流程建置、MLOps與雲端部署，將AI技術整合至產品與實際客戶場景。數據分析部分，則透過Power BI、Tableau等工具建構視覺化分析儀表板，將大數據轉化為支援產品策略與商業決策的可行洞察。

目前趨勢科技在全球70個國家擁有超過7,000名員工，而台灣作為其關鍵研發基地之一，不僅是技術創新的核心引擎，也肩負培育具前瞻視野AI人才的重要角色。2026年度徵才職缺涵蓋機器學習／AI工程師、DevOps工程師、C/C++軟體工程師、軟體測試工程師、軟體工程師及資安威脅研究人員等職位。

趨勢科技2026年校園徵才活動將於3月7日正式開跑，首場就業博覽會預計於臺灣大學登場，全年共規劃3場校園就博會與7場企業說明會。

此外，公司亦將於5月16日舉辦「趨勢體驗日」，邀請大專院校學生進入辦公室參訪，並同步開放2026年暑期實習計畫，透過實地專案參與，培養學生在軟體開發、資安知識、溝通表達與簡報實戰等多面向能力，提前布局AI世代的職涯競爭力。活動詳情可見趨勢科技官網及粉絲團。

