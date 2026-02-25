台灣入列！美15大貿易逆差國名單揭曉

美15大貿易逆差國，台灣入列。（彭博檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，美國2025年的商品進口總額仍高於出口總額，「商品貿易逆差」金額達1.24兆美元（約新台幣38兆元），創歷史新高。其中，美國貿易逆差最大前5個國家依序為：中國、墨西哥、越南、台灣以及愛爾蘭。

《視覺資本》（Visual Capitalist）指出，從半導體到汽車和消費性電子產品，這些貿易關係凸顯美國需求與全球製造業的緊密連結，光是前5大國家就佔了美國商品貿易逆差總額的約67%。

中國以2021億美元（約新台幣6.3兆元）的貿易逆差位居榜首，墨西哥（1969億美元）和越南（1782億美元）緊追在後。《視覺資本》表示，這3個國家的逆差合計占全球貿易逆差的46%。

中國長期以來一直是美國貿易緊張的核心。儘管多年來實施關稅與「去風險」措施，美國對中國的商品貿易逆差仍維持在2000億美元（約新台幣6.2兆元）以上，大量消費電子、機械與零組件仍從中國輸入美國市場。

墨西哥的1969億美元（約新台幣6.1兆元）逆差反映其在美國供應鏈中的製造業角色，尤其汽車與電子產品領域。越南1782億美元（約新台幣5.5兆元）逆差則顯示生產鏈分散趨勢，企業在降低對中國依賴的同時，將部分生產轉移至其他亞洲國家。

值得注意的是，在榜單中台灣名列第4名，美國對台灣的貿易逆差2025年年增99%，達1468億美元（約新台幣4.5兆元）；愛爾蘭以1142億美元（約新台幣3.5兆元）排第5名，兩者分別是半導體與製藥的重要出口來源。

以下為2025年與美國商品貿易逆差最大的15個國家排名：

1.中國（2021億美元）

2.墨西哥（1969億美元）

3.越南（1782億美元）

4.台灣（1468億美元）

5.愛爾蘭（1142億美元）

6.德國（730億美元）

7.泰國（719億美元）

8.日本（639億美元）

9.印度（582億美元）

10.南韓（564億美元）

11.加拿大（464億美元）

12.瑞士（343億美元）

13.馬來西亞（308億美元）

14.義大利（308億美元）

15.印尼（237億美元）

