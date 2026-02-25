台積電海外廠太燒錢？外媒緊盯「這1關鍵數據」

台積電近幾年在海外積極擴廠。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電憑藉市場對先進製程的強勁需求與高產能利用率，維持不錯的毛利表現。為因應市場對AI與先進晶片持續成長的需求，台積電正積極在海外擴產。外媒指出，隨著海外晶圓廠布局深化，「台積電能否維持60%以上的毛利率」成為市場關注焦點。

《Zacks》報導，台積電在美國、日本與歐洲設廠，有助於建立多元供應鏈並降低地緣政治風險。

請繼續往下閱讀...

然而，海外廠成本較高，先前台積電預估短期利潤率可能下滑約2個百分點；若產能持續擴大，降幅或達3%至4%。即便如此，台積電2025年第4季毛利率仍年增330個基點至62.3%，顯示其在成本壓力下仍能維持獲利能力。

管理層預估，2026年第1季毛利率可望落在63%至65%。台積電認為，隨著規模化生產、自動化技術提升，以及政府補助逐步到位，成本差距將縮小；加上全球客戶對區域化先進製程供應的需求增加，海外投資最終有望帶來回報。

財務表現方面，台積電2025年第4季營收年增25.5%，達337.3億美元。分析師認為，鑑於台積電全球擴張策略，及AI和先進運算晶片需求不斷增長，這一成長氣勢將在未來幾年持續。

根據Zacks共識預估，台積電2026年與2027年營收將分別年增29.2%與24.8%。此外，獲利預估更為樂觀，預期2026年與2027年獲利將分別年增32.8%與24.4%，且過去30天市場已上調相關預估。

股價方面，台積電ADR股價，在過去1年飆升約95.5%，表現明顯優於科技產業平均26.9%的漲幅。週二（24日）台積電ADR創歷史新高，盤中最高達到389.18美元，終場收在385.75美元，上漲15.71美元，漲幅4.25%；台積電在台股部分，今（25）日則一度衝上2025元新高，終場上漲50元或2.54%，收2015元，再度改寫新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法