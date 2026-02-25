Q1這三地釋出396戶社宅招租 最低月租不到5千元

「明駝好室」為地上12層、地下2層社宅，並規劃有日照中心。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕今年社宅招租擴散至六都以外縣市，國家住宅及都市更新中心今發布最新今年第一季社會住宅招租訊息，分別是苗栗市「明駝好室」107戶、斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東市「海濱好室」189戶，3處合計392戶，且規劃套房、二房及三房等房型均有，而低收入戶中籤者套房最低租金則不用5千元，預計3月9日開放申請，中籤者最快9月1日便能入住。

根據住都中心簡報資訊，2026年全年預計在9縣市釋出5101戶社宅招租，其中包括婚育宅1025戶，而今年各縣市社宅招租戶數，新北市有1989戶、台南市有1190戶，以及高雄市有1000戶，3縣市加總有4179戶，占整體比重近82%。至於，行政院積極推動的婚育宅政策，在後續推出的招租社宅將保留20%作為婚育宅，因此新北市今年婚育宅預計有400戶、台南市則有238戶，高雄市有200戶，3縣市預計優先當作婚育宅的戶數合計有838戶。

國家住都中心董事長花敬群指出，社宅完工速度會越來越快、招租戶數也會越來越多，而後續預計招租的社宅將分成40%優先戶以及60%一般戶，其中婚育戶先抽，接著才是睦鄰戶，若沒抽中則在一般戶抽籤時還可以再抽一次，也就是說符合婚育戶、睦鄰戶資格的申請者至少會有兩支籤。

而第一季預計招租的三處社宅租金（加計管理費）也已出爐，其中「明駝好室」的低收入戶最低租金為14坪套房房型、每月4300元，最高租金為40坪的3房房型、每月約1.15萬元，「斗六好室」低收入戶的租金則落在4080元至1萬450元間；「海濱好室」低收入戶租金則落在4410元至1萬1880元。

花敬群指出，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，今年社宅招租同步放寬「家庭成員」認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，舉例來說，除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

