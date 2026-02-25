AI算力戰場轉向「網路」 思科推出102.4Tbps交換晶片應戰

AI算力競賽升溫，全球網路設備供應商思科推出Silicon One G300強化網路運算地位。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路設備供應商思科（NASDAQ：CSCO）積極加速將網路基礎架構轉型為支撐AI運算的核心平台，近期發表全新Silicon One G300，一款專為大規模AI叢集建設而設計的102.4 Tbps交換器晶片。

Silicon One G300將作為新一代Cisco N9000與Cisco 8000系統的核心技術，進一步推動資料中心AI網路效能與能源效率的提升。新系統採用創新液冷設計並支援高密度光學技術，協助企業在強化運算能力的同時，確保客戶充分發揮GPU投資效益。

請繼續往下閱讀...

思科全球總裁暨首席產品長Jeetu Patel表示，透過從晶片、系統到軟體的整合創新，思科正重新定義AI網路在效能、管理與資安層面的標準，並為企業轉向AI驅動工作負載奠定基礎。

此外，隨著AI訓練與推理規模持續擴張，「數據傳輸」已成為高效運算的關鍵。思科通用硬體業務執行副總裁Martin Lund指出，網路本身正逐步轉變為運算的一部分，不僅單靠更快的GPU， 網路同樣必須提供可擴展的頻寬，可靠、流暢的資料傳輸能力，亦成為AI基礎設施不可或缺的要素。

Silicon One G300搭載思科獨有的「智慧集體網路」（Intelligent Collective Networking）技術，整合共享封包緩衝、基於路徑的負載平衡與主動式網路遙測功能，有助於吸收AI流量突發高峰、快速回應鏈路故障並防止封包丟失，導致作業停滯，確保可靠的長距離數據傳輸。

思科表示，該技術可提升約33%網路使用率，並將作業完成時間縮短28%，進一步提升AI資料中心的盈利能力，提升每GPU小時的詞元（token）產出效率。

思科同步推出搭載G300的新一代N9000與8000系統，提供液冷與風冷設計，其中100%液冷架構可提升近70%能源效率，單一系統即可提供過去六套設備的頻寬表現。

此外，1.6T OSFP光學模組與800G線性可插拔光學模組（LPO），分別支援AI網路高頻寬連接與降低光學功耗需求，LPO技術相較傳統重定時光學模組可減少50%功耗，並進一步降低交換器整體能耗達30%，實現更可靠及可持續的營運。

思科亦升級Nexus One架構，透過統一管理層，將晶片、系統、光學模組、軟體與可程式化智慧整合為單一解決方案，並透過導入AI Canvas與AgenticOps，人機協作的引導式對話流程可將複雜網路問題轉化為具體解決方案，簡化資料中心故障排除與營運流程。

未來Nexus One亦將整合Splunk平台，讓企業可在資料原地分析網路遙測資訊，無需將其遷移至外部平台，滿足主權雲與高合規性部署需求。思科表示，Silicon One G300、搭載G300的系統及光學模組將於今年內出貨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法