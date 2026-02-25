國安局解密逾5萬件政治檔案 檔案局：5月底前對外開放目錄

國家檔案館。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2月23日國家安全局將5萬1133件民國81年以前的政治檔案移交給國發會檔案局，檔案局表示，將優先辦理檔案點收、檢疫、整理及入庫，最晚將在今年5月底開放目錄；國安局本次移轉的政治檔案中是否有外界關切的林義雄宅案相關資料，屆時也才會知道。

為加速政治檔案開放，國發會2024年2月28日完成政治檔案條例修正，針對已解密檔案，刪除原移轉機關認有國家安全、對外關係之虞得限制應用50年的條文。

檔案局表示，2024年以前原屬國家機密保護法第12條，永久保密尚未完成移轉的機密檔案共有2萬5千餘件，經所屬機關依現行政治檔案條例辦理解降密檢討，僅865件因涉及情報部署合作等，經國家安全會議審議同意延長保密，其餘檔案已於2024年9月以複製品遮掩情報佈署內容後，進行解密並移轉檔案局，並開放應用，解密率96.54%。865件延長保密檔案的所屬機關，後續每3年應定期檢討解降密。

檔案局表示，有關外界關切的林義雄宅案，均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網查詢共有1373筆目錄，各界可申請應用。其中延長保密的865件檔案中，移轉機關所遮掩的局部內容也均無涉及林宅案件。不過，尚有258筆林宅相關檔案因涉及當事人高度個人隱私，將依法定程序分批辦理主動通知，並依法於6個月後（今年12月及116年6月）開放目錄。

國發局本次移轉的5萬1133件政治檔案中，是否有林義雄宅案相關內容？檔案局表示，目前還無法得知，需待進一步點收、整理後才能確認。

檔案局表示，歷年已累計辦理12度政治檔案專案徵集，其中，國安局涵蓋本次移轉的5萬餘件檔案，共進行13批次檔案移轉，前12次移轉檔案目錄均已開放外界應用。

此外，已移轉檔案局的政治檔案中，原有機密檔案7萬2998筆，檔案局業請各機關配合辦理解降密檢討後，已減為21筆，解密率為99.97%。已解密的檔案除個人隱私局部遮掩外，均公開應用。

檔案局強調，政治檔案是我國民主發展的珍貴紀錄，在持續徵集、整理及開放下，檔案局超過96%政治檔案已完成數位化並開放應用，在「國家檔案資訊網」上公開去識別化政治檔案影像計210餘萬頁，提供各界免申請、不限時地線上瀏覽、下載應用。#

