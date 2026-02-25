股匯齊噴出！新台幣強升逾1.5角、挑戰31.3元關卡

股匯齊噴出！ 新台幣強升1.5角、挑戰31.3元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美股反彈、AI族群再度點火，台積電股價狂飆，台股強勢攻上35,000點整數大關，再度改寫歷史新高；在外資熱錢簇擁下，新台幣兌美元匯率同步急升，盤中一度升抵31.31元，強升1.51角，直逼31.3元關卡，午後走勢仍需觀察外資動向及央行態度。

台股繼前一日大漲逾900點後，今日續由權王領軍，台積電盤中站上2000元歷史天價，激勵大盤氣勢如虹。截至上午10時，加權指數大漲逾600點；加上外資前一交易日買超台股627億元，新台幣匯市持續消化外資匯入動能，匯價今早以31.44元開出後迅速走升，一舉升破31.4元價位，早盤最高來到31.31元，逼近前高31.27元。

觀察主要亞幣走勢，美元指數衝高後回落，亞幣也普遍走揚，其中以人民幣表現最為強勢，離岸人民幣早盤升抵6.8668兌1美元，續創3年新高；前一日表現疲弱的日圓則出現反彈，走勢轉為震盪，在前一日最低貶至156.28後，出現反彈，目前於155.6附近。

匯銀人士指出，儘管市場仍關注美國總統川普新一輪關稅政策以及美伊局勢等不確定因素，但AI題材持續發酵，科技股領軍，美股到亞洲股市全面走揚，資金行情延燒，成為推升新台幣匯價走強的主要動能。

