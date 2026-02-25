進一步打擊移民 傳川普政府考慮要求銀行蒐集公民身份資訊

知情人士透露，川普政府正考慮要求銀行蒐集客戶的公民身份資訊。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，川普政府正在考慮一項可能的行政命令或其他行動，要求銀行蒐集客戶的公民身份資訊，這是美國政府打擊非法居住在美國移民的新戰線。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，這項主要由財政部審查的行動，最終可能會讓銀行向希望在美國開設銀行帳戶的新舊客戶要求提供前所未有的新類別文件，例如護照。



知情人士提到，關於這項潛在行政命令的討論引起了銀行方面的擔憂，銀行已向財政部遊說，並質疑這項提案的法律根據。知情人士補充，政府仍在評估各種方案，包括發佈行政命令或財政部採取行動的可能性。

根據「了解你的客戶」規範，美國的銀行必須蒐集一些特定資訊，以防範洗錢和犯罪活動，這些資訊通常包括社會安全號碼等。但這些規定並未明確要求蒐集公民身份資訊，銀行通常也不會將這類資訊與政府分享。美國法律並未禁止銀行為非美國公民開設帳戶。

川普政府上任至今一直致力於減少非法移民人數，並加強了執法。一名政府官員表示，目前尚未批准任何命令，政府方面通常堅持，在總統川普正式宣佈之前，任何想法都不能算是正式定案。

知情人士透露，政府正在考慮的途徑之一是，透過財政部旗下的執法機關「金融犯罪執法網絡（FinCEN）」蒐集相關資訊。FinCEN負責執行每國的反洗錢和反恐怖主義資助法規，這些法律是要求客戶身份認證的基礎，並要求銀行向機關通報大筆現金交易或其他可疑的交易。

