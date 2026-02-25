押寶台灣企業！川普要求的蘋果兆元投資「用途曝光」

蘋果正運用其龐大採購力和投資協助台積電（2330）等業者，在美設廠以扶植本土晶片製造。。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年蘋果承諾，在未來4年內向美國投資6000億美元（約新台幣18兆元），《華爾街日報》報導，蘋果（Apple）為分散供應鏈、爭取關稅豁免及回應2位美國總統呼籲降低對外國供應依賴，正運用其龐大採購力和投資協助台積電（2330）等業者在美設廠，以扶植本土晶片製造。

報導指出，在川普政府的壓力下，去年蘋果承諾，在未來4年內向美國投資6000億美元（約新台幣18兆元），蘋果全球採購業務主管湯姆（David Tom）指出，這當中包括蘋果計劃今年向台積電在美國亞利桑那州的工廠採購1億多顆晶片，「我們正盡可能買下這座工廠的產出」。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》記者日前與蘋果高層，前往美國屬於沙漠地帶的西南部各地，參訪台積電及其他蘋果供應商的製造設施，從這些建設的規模可見蘋果的採購力與投資協助達到的成果，以及蘋果努力將其晶片供應鏈遷回美國已開始見效。

報導直接點出，美國之所以急於重建本土半導體供應鏈，根本原因在與中國因台灣議題而關係緊張，台灣又是全球最先進晶片多數製造地點，而從飛彈和戰鬥機到智慧型手機、人工智慧伺服器、家用電器和電動玩具，晶片無所不在，且新冠疫情期間，美國人購買新車困難重重，部分原因就是晶片供應中斷。

因此，美國政府施加壓力，並提供補助措施刺激國內建設，而主要晶片買家則推動國內採購，以減少對台灣的依賴。

根據報導，台積電正在亞利桑那州首府鳳凰城以北約30分鐘車程的地點，打造面積達紐約市中央公園2倍半的廠區，打算投入1650億美元（約新台幣5.1兆元）興建6座晶圓廠及其他設施，成為美國最大建設計畫之一。而蘋果是這個廠區的最大客戶。

台積電替蘋果自行設計的晶片代工，而蘋果藉由承諾，在設計中採用台積電先進製程技術，鞏固了台積電作為全球晶片製造商的主導地位，台積電也因此有了信心來投入巨資興建各個最新1代晶片所需的製造廠。

湯姆解釋，他們為美國晶片製造扮演的角色，是「透過與台積電合作，來讓某個製程能非常快速達到高產量和高良率，而當我們進到下個節點時，其他業者將跟進」。

蘋果採購力的另1個受惠者是台灣的環球晶（6488），其在美國德州謝爾曼（Sherman）新設的1座工廠已於去年開幕。

環球晶美國廠總經理Mark England指出，蘋果正藉由促使台積電及其他晶片製造商，採用環球晶的晶圓來幫助其銷售，他們期盼在蘋果協助下能加速擴廠，把握稅額抵免機會。

此外，美國封測廠艾克爾（Amkor）也在蘋果協助投資下，正在離台積電亞利桑那廠不遠處打造1個占地40多公頃的廠區，計劃在這裡設立2座晶片封裝廠，首廠預定明（2027）年完工，將處理台積電製成的晶圓。

而供應鏈的終點，是大型組裝工廠，在那裡，蘋果與其代工製造夥伴每年大量生產數以億計的裝置產品。報導點出，蘋果也與台灣的鴻海（2317）合作，在休士頓建立了一條規模不大的組裝產線，用來生產 AI 伺服器，這些伺服器將為蘋果未來在裝置中新增的更多人工智慧功能提供運算支援。目前這條產線每小時可生產約10台伺服器。

報導指出，蘋果正計畫擴大其休士頓的營運，在當地組裝另1款桌上型電腦「Mac mini」，而蘋果與鴻海合作，將該園區內一座寬敞的倉庫改建，預計於今年稍晚投入使用。

雖蘋果尚無計畫將iPhone的組裝工作搬回美國，營運長沙比汗（Sabih Khan）表示，他們目前先從聚焦在較簡單的回流目標開始，「我們非常專注在我們認為對於未來的創新至關重要，且能讓我們的產品隨時間過去能產生區隔度的東西，也就是其零件、子組件和先進晶片」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法