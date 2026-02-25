焦點股》光罩︰本業獲利增長 連飆3根漲停

光罩（2338）釋出本業經營體質改善，獲利持續增長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕光罩（2338）釋出本業經營體質改善，獲利持續增長，元月單月獲利逼近億元大關，特別是中階相關產品已完成客戶驗證並進入放量期，成為推升營運主力；利多消息激勵，今跳空漲停達44.75元，上漲4.05元，創近半年以來新高價，截至10點為止，成交量2800多張，排隊委買逾6700張，馬年開紅盤以來，台灣光罩股價連拉三根漲停，累計漲幅超過三成，表現格外強勁。

光罩在集團整合策略發酵下，本業獲利已連續5月呈現月增，今年1月合併營收5.36億，其中核心的半導體光罩業務貢獻達3.4億元，占比逾六成並創近一年新高，單月自結獲利近億元大關。

在產品布局方面，光罩看好中階應用市場的光罩需求強勁，已導入全新核心生產設備，擴充14吋大尺寸光罩產能，目前訂單能見度極高，預計今年下半年將開始實質貢獻營收，被視為支撐本業未來成長的第二曲線。

在集團子公司方面，數可科技的高技術含量集成製造模式已獲客戶認證並放量，毛利率顯著提升；昱嘉科技則完成近1.93億元的募資，將轉型為兼具研發與品牌的經營模式。隨著3月份現金增資計畫即將完成，資金到位後將進一步優化財務結構，為後續擴張提供銀彈。

光罩總經理陳立惇指出，公司重新盤點核心競爭力之後，將資源集中於高毛利的關鍵製程技術，成功帶動整體獲利向上，特別是中階應用市場需求強勁，相關產品已完成客戶驗證並進入放量期，成為推升營收的主力。

