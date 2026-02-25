油價核爆倒數？ 外媒曝 : 穩住油價危機關鍵在「這2國」手上

外媒指出，美國和中國掌握著遏止中東石油危機的關鍵。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）磨刀霍霍，準備對伊朗發動致命一擊；市場認為，若美國與伊朗爆發嚴重軍事衝突，中東石油供應可能出現重大中斷。對此，《路透》指出，在這樣的情境下，美國與中國手中龐大的戰略石油儲備，將成為遏止油價失控、穩定全球能源市場的關鍵力量。

據報導，倘若美伊衝擊來襲，遏止中東石油危機的最大關鍵將掌握在美國與中國手中，所持的理由是，美國的戰略石油儲備（SPR）約相當於200天的原油淨進口量，這將為華盛頓提供了充足的緩衝，以應對可能出現的供應衝擊；而中國的秘密囤積、購油行為也可能在任何供應中斷的情況下發揮核心作用。

《路透》表示，華府究竟會採取何種軍事行動、德黑蘭又將如何回應，仍難以預測。美方的選項從有限、精準打擊，到數週密集轟炸皆有可能；伊朗則可能選擇克制且經過精心設計的回應，類似去年六月為期12天的以色列與伊朗衝突期間，針對美方攻擊其核設施所做出的「事先預告式」報復。

但，若伊朗領導層認為政權面臨生存威脅，也可能選擇「讓整個區域陷入火海」。在這種極端情境下，攻擊目標可能涵蓋以色列及其他美國盟友（包括沙烏地阿拉伯）、對油氣田發動打擊，甚至祭出終極手段 :「封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）」。

這條位於伊朗與阿曼之間的狹窄航道，每日運輸約2000萬桶原油與成品油，約占全球石油消費量的5分之1。

分析師指出，一旦伊朗干擾荷莫茲海峽通行，也將同時切斷自身石油出口，失去重要財政收入。而美國海軍對於類似干擾早有準備，任何中斷情況可能僅持續數小時或數天、而非數週。再者，波斯灣地區約1500萬桶日出口量中，有部分可透過沙烏地與阿聯的陸上管線轉運。

國際能源總署（IEA）要求會員國至少持有相當於90天淨進口量的戰略石油與成品油庫存。2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，IEA會員國曾聯合釋放戰略儲備，其中美國的戰略石油儲備（SPR）創下史上最大釋放規模，連續6個月每日釋出約100萬桶。

美國的SPR是全球最大緊急石油庫存，總容量達7.14億桶。儘管華府自2023年中起逐步回補，截至2月中旬庫存約4.15億桶，仍低於滿載水準，但這並未構成急迫問題。數據顯示，美國已成為全球最大產油國，日產量約1360萬桶，對進口依賴度遠低於過去。

《路透》估算，目前美國的戰略石油儲備（SPR）大約相當於200天的原油淨進口量，遠高於歷史平均。這為華盛頓提供了充足的緩衝，以應對可能出現的供應衝擊，美國總統川普可以利用這筆資金來抑製油價。

此外，中國的原油採購與庫存策略也將在供應動盪中扮演核心角色。數據顯示，中國2025年原油消費量將達到每日約1700萬桶，極易受到中東地區局勢動盪的影響。若以去年進口量約每日1040萬桶，約有50%來自中東地區。

同時，近年中國吸收了全球原油過剩供應的大部分。根據投資回報率（ROI）計算，僅2025年，中國原油庫存就將增加約80萬桶/日。儘管官方數據沒有公布，但分析師估計，中國原油庫存總量可能高達13億桶，相當於4個多月的進口量，仍有額外的儲存能力。

《路透》指出，中國囤積原油背後的商業動態不透明，但從歷史經驗來看，在油價相對較高的時期，其原油購買量會放緩。

