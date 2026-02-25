冬天腳不冰攻略！日本UNIQLO熱銷保暖襪子實測大公開 達人曝「最暖冠軍」

日本服飾品牌優衣庫 （UNIQLO）以其高品質、低價格的休閒服飾而廣受歡迎。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌優衣庫 （UNIQLO）以其高品質、低價格的休閒服飾而廣受歡迎，但多樣的產品也讓消費者難以選擇，日本雜誌近日就實測了UNIQLO所販售的4款保暖襪子，比較各自的特性，替消費者嚴選相關單品。

日本女性雜誌《女子SPA!》報導，日本有名的健康美容專欄作者高木沙織指出，穿著襪子卻覺得腳冰冷的時候，可以貼專用暖暖包或疊穿多雙襪子來保暖，但此舉會讓穿鞋時，腳變得厚重不舒服，而以「保持身體溫暖功能性內搭」聞名的UNIQLO HEATTECH襪子就相當實用。

請繼續往下閱讀...

HEATTECH鬆鬆長襪（ヒートテックソックス ルーズ）

高木沙織指出，HEATTECH鬆鬆長襪每雙要價590日圓（約120元新台幣），其在2024年冬天因熱銷一度斷貨，除了保暖性佳之外，還將懷舊的「鬆鬆感」設計進行時尚化升級，今年在社群上人氣依舊爆棚。

將襪子上的鬆折部分保留空間穿上後，長度大約到踝骨上方10公分左右。既有適度的蓬鬆感，又不會太鬆垮，腳不易感到涼。與沒有HEATTECH功能的傳統鬆鬆長襪相比，布料稍硬一些，但保暖效果更佳。

腳底採厚實毛巾布設計，比一般襪子更柔軟舒適，冬天穿時，即便走路時鞋內微微出汗，汗水散去後腳也不容易感到冰冷，襪子的小蓬鬆感不僅是穿搭的小亮點，也能讓腳踝看起來更修長。穿著瑜伽褲時，與運動鞋之間的空隙不再覺得冷，非常實用。

HEATTECH鬆鬆長襪。（圖擷取自UNIQLO官網）

HEATTECH短襪（ヒートテックショートソックス）

高木沙織指出，HEATTECH短襪每雙要價590日圓，是雙適合搭配運動鞋的短襪，而她外出幾乎都穿短襪，有鑑於市面上帶HEATTECH功能的短襪並不多，發現後立刻入手。

她認為該款短襪感覺比一般短襪厚實，整體柔軟有彈性。腳底部分毛巾布設計，穿起來非常舒適，而且帶有HEATTECH刺繡，不容易與其他襪子搞混；貼合度適中，適合易磨腳的人，穿上時有種手掌包覆腳部般的溫暖感，毛巾布厚度包覆腳尖，即使腳容易冰冷的人也能安心。

HEATTECH短襪。（圖擷取自UNIQLO官網）

HEATTECH五指襪（ヒートテック ソックス フィンガー）

高木沙織指出，在試穿的4款襪子中，HEATTECH五指襪最不容易讓腳指冰冷！HEATTECH五指襪每雙要價590日圓，雖然是4款中最薄的1款，外觀與觸感與一般五指襪相似，因此剛穿上時感覺與一般五指襪差異不大，但穿一段時間後，就能感受到不同，腳指明顯不易冰冷。

高木沙織認為，五指襪將每根腳指分開包覆，有助促進血液循環，加上HEATTECH功能，暖度遠勝一般五指襪，襪子長度至小腿下方，尤其在腳指保暖效果上表現出色。穿脫順暢、不易卡腳，外出長時間活動，如旅行或主題樂園，也非常實用。

HEATTECH五指襪。（圖擷取自UNIQLO官網）

HEATTECH室內襪（ヒートテック ルームソックス）

HEATTECH室內襪每雙要價590日圓，適合居家放鬆穿著，整體蓬鬆、柔軟，非常舒適輕盈。襪長略高於踝骨，襪口採寬羅紋設計，雖不緊繃，但不易滑落，足踝保暖度佳。毛巾布從襪口到腳尖均勻覆蓋，溫暖感十足。

高木沙織說，她平時在家不太穿拖鞋，因此地板冰冷是大敵，但穿上室內襪後，腳底感受大幅改善。

HEATTECH室內襪。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法