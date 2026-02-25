蘋果部分Mac Mini生產 轉移至美國

蘋果（Apple）宣布，將於今年稍晚把部分Mac mini的生產轉移至美國本土。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭蘋果（Apple）週二（24日）宣布，為強化在美國的製造布局，將於今年稍晚把部分Mac mini的生產轉移至美國本土。

《CNBC》報導，蘋果去年提出在美投資6000億美元（約新台幣18.8兆元）的計畫，公司執行長庫克（Tim Cook）於去年8月與美國總統川普（Donald Trump）一同在白宮亮相，宣布其中1000億美元（約新台幣3.1兆元）的投資安排。此外，蘋果也表示將增加對美國零組件的採購，並深化與本土供應鏈夥伴的合作。

請繼續往下閱讀...

庫克週二（24日）在社交平台X發文表示，作為6000億美元承諾的一部分，Mac mini將於今年晚些時候首次在美國生產，並透露公司正加速推進相關計畫，包括擴大AI伺服器產能，以及設立全新的Apple先進製造中心，提供實務導向的培訓。

報到指出，Mac mini是體積小巧、價格較親民的桌上型電腦。根據蘋果官網資訊顯示，Mac mini起售價約600美元（約新台幣1.88萬元）。生產將於今年稍晚在休士頓一座新工廠啟動；該地點去年已開始製造AI伺服器。

庫克發文一出，引發外界關注。有網友表示，「太好了！承諾已兌現。」、「將Mac mini的生產轉移到美國本土，標誌著蘋果公司悄悄轉向增強供應鏈韌性並實現長期策略獨立。」、「真沒想到，竟然要靠川普才能讓蘋果支持美國。」、「美國優先！」、「我想知道這是否會導致零售價格上漲，以彌補先進製造中心和其他資本注入的資金成本。」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法