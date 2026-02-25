房屋稅有2個關鍵日期 高市稅捐處提醒民眾留意

高雄亞灣區高樓。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市稅捐處今（25）日提醒，最近打算買賣房屋或剛過完戶的民眾，請特別注意房屋稅有2個關鍵日期，一個是「2月末日」，另一個是 「3月22日」。

稅捐處說明，「2月末日」是房屋稅的納稅義務基準日，稽徵機關會按每年2月末日的房屋稅籍資料，核定當期房屋稅，如果年度中房屋移轉，則以2月末日建物登記的房屋所有人，為當期房屋稅納稅義務人，繳納上年7月1日至當年6月30日的房屋稅。

「3月22日」則是房屋使用情形變更或減免房屋稅的申報期限，房屋如有使用情形變更致稅額減少，或符合減免房屋稅規定者，納稅義務人應於當期房屋稅開徵40日（即3月22日）以前主動申報，當期才能適用優惠稅率或減免房屋稅，經核定後使用情形或減免原因未變更者，以後免再申報。

稅捐處進一步說明，房屋如符合自住規定、出租申報租賃所得達租金標準或不納入全國歸戶適用差別稅率類型（如包租代管租賃住宅、經勞工主管機關核發證明文件的勞工宿舍等），請務必於今年3月23日（原3月22日，遇假日順延）前，向房屋所在地稅捐分處申報或透過稅捐處網站（https://www.kctax.gov.tw）線上進行申報。

此外，住宅所有權人將房屋出租予申請並符合租金補貼資格者，經高雄市都發局核定為公益出租人，稅捐處會依都發局通報認定公益出租有效期間內，主動核認按公益出租人出租使用稅率1.2%課徵房屋稅，免由納稅義務人提出申報。

