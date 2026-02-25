自由電子報
焦點股》南茂：法說報喜 股價飆漲停

2026/02/25 09:51

南茂法說報喜，股價飆漲停。（資料照）南茂法說報喜，股價飆漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）昨法說會，公布第四季獲利季增逾四成，董事會並決議擬每股由資本公積配發現金1.23元，待今年5月股東常會通過後配發；超額配息加上記憶體封測續漲價，營運前景看好，法說利多消息，激勵今股價跳空漲停，達65元，一舉上漲5.9元，截至9點25分，成交量超過1萬張，漲停委買量逾1.55萬張。

南茂去年全年營收239.33億元，稅後淨利4.95億元，每股稅後盈餘0.7元，其中，第四季受惠漲價效益，營收65.21億元、季增6.1％，毛利率14.3％、季增1.9個百分點，稅後淨利5億元、季增逾四成，每股稅後盈餘0.72元。

展望營運，南茂指出，目前記憶體封測產能持續滿載，有的記憶體客戶加價二倍價格，仍是無法滿足需求，且有多個客戶願意簽長約下單，先付款給予保障最低稼動率，今年營運將優於去年，下半年較上半年為佳。南茂今年DDR5相關測試產能預計增加約一至二成，並依客戶拉貨節奏滾動式調整。

半導體業界也傳出，因應產能需求不足，南茂已洽購買廠，配合賣方董事會召開時間，可望下月揭曉。南茂今年資本支出將較去年增加，預估金額約為年度營收的22%-27%。

