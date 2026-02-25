台積電罕見被盯上！證交所公布26檔注意股

證交所昨（24）日將26檔股票列入注意名單，台積電入列。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕證交所昨（24）日將26檔股票列入注意名單，當中包括台積電，消息曝光引發熱議，有網友驚呼「台積電若被抓去關，就見證歷史時刻了！」。

證交所最新注意股名單，除了台積電外，還有中砂、台橡、華通、旺宏、燿華、兆赫、瑞軒、中工、欣興、耀登、大量、景碩、聯鈞、世芯 - KY、日月光投控、雙鍵、盛群、統新、元晶、睿生光電、聯友金屬 - 創、雷虎、南電、高力、越南控 - DR 等，共計有26檔上市個股被列入注意名單。

證交所指出，台積電因6個營業日起，迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者，達到注意股的警戒標準。

根據統計，台積電歷年來有5次遭證交所列注意股票，除了2026年2月24日之外，還包括2025年4月8日、2024年8月5日、2003年2月10日及2001年1月12日。

台積電昨日盤中一度觸及1975元，終場大漲65元收在1965元。統計今年來至2月24日止，台積電共上漲415元，漲幅高達26.77%。

