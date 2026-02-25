焦點股》欣興： ABF載板前景 外資按讚

欣興今日即將召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）昨日公布財報優於法人預期，公司更二度上修資本支出，擴大對ABF載板的投資，多家外資出具報告看好欣興未來前景，並上修目標價，亞系外資將欣興目標價從270元上修至520元，欣興將在今日下午召開法說會，ABF載板漲價趨勢與未來供應是否出現缺口將是重要觀察指標。

欣興股價在連拉兩天漲停後，今日早盤出現獲利了結賣壓，早盤開高上衝，一度上漲近4%，隨即賣壓大舉出籠，股價跳水下殺，一度翻黑，上下震幅逾5.6%，截至9:35分左右，欣興股價上漲0.56%，暫報448.5元，成交量逾3.7萬張。

美系外資指出，AI ASIC專案包括Trainium 3（Mariana）、TPU SunFish與ZebraFish今年進入量產，在AI GPU部分，欣興在輝達Rubin平台的市佔率可達30–40%，持續穩居第二大供應商地位。至於HDI 業務，隨著新設備陸續到位，今年良率可望明顯改善，更重要的是，在下一代TPU平台HumuFish 上，美系客戶預計將首度採用HDI設計，欣興已是首批通過資格認證的HDI供應商之一，有助欣興AI HDI產品線進一步擴展。

