高雄市待售新成屋逾1.4萬宅 主要集中四個行政區

高雄市待售新成屋達1.4萬宅。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據內政部統計，去年第2季全台灣的待售新成屋增至11萬2086宅，比前年同期增加了8956宅，其中高雄市的待售新成屋達1萬4251宅，年增幅六都最高。

內政部利用地籍資料、房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料，將屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅，視為待售新成屋。內政部指出，針對6直轄市待售新成屋宅數之長期變化觀察，除台北市以外，其餘5直轄市自111年第1季起出現增加趨勢，去年第2季以高雄市年增幅17.15%最高，年增2086宅。

請繼續往下閱讀...

進一步分析，高雄市屋齡不到1年的待售新成屋，占整體的39.67%；若以行政區分析，三民區、鳳山區、楠梓區與仁武區4行政區的待售新成屋合計約占5成5，以三民區2351宅最多、比上年同季增加 309 宅，鳳山區2140 宅居次、比上年同季增加263宅，楠梓區 2045 宅居第三、較上年同季增加242宅，仁武區1269宅居第四、較上年同季增加530宅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法