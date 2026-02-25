爆倉後再豪擲769萬玩幣 麻吉大哥財力成加密圈未解之謎

「麻吉大哥」黃立成近來高槓桿玩幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成的加密帳戶週二（24日）遭到完全清算，帳戶餘額再度僅剩2.49萬美元（約新台幣78萬元）。然而，黃立成並未就此退場，當天深夜再度向去中心化衍生品交易平台Hyperliquid注入24.5萬枚USDC（約新台幣769萬元）。消息曝光後，引發社群對其資金實力與來源的高度關注。

Lookonchain24日深夜在社交平台X發文指出，加密貨幣圈始終存在一個未解之謎：「麻吉大哥到底有多少錢？」貼文提到，每當黃立成遭強制平倉、帳戶幾近歸零時，便會再度向Hyperliquid存入資金，持續加碼做多；而此次，黃立成又再度投入24.5萬美元的USDC，操作風格一如既往。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示「有沒有人實際統計過他的總存款額與總提款額？」、「麻吉大哥被清算了好幾次，但還是比我富有。」、「他的策略目前看來似乎奏效了。很多人都對他的下一步感到好奇。」、「感覺他在其他帳戶上進行反向交易，故意在這裡虧損以逃避稅收。」、「我以前覺得我的損失已經夠慘了，但這哥們兒的慘程度簡直是另一個境界。」、「麻吉大哥有自己的印鈔機」、「絕對需要調查。」等。

